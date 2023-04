Miss Marple è un personaggio letterario amatissimo dagli appassionati di gialli e misteri, creato dalla celebre scrittrice inglese Agatha Christie. Nel corso degli anni, diversi attori hanno interpretato il personaggio in film e serie televisive, ma sono soprattutto le attrici a cui siamo affezionati, per la loro capacità di dare vita a questo personaggio iconico e amato da milioni di persone in tutto il mondo.

Tra le prime attrici a interpretare Miss Marple c’è stata la leggendaria Margaret Rutherford, che ha recitato nel film “Miss Marple: La signora omicidi” (1961). Rutherford ha creato una versione del personaggio molto particolare, divertente e grottesca, con una personalità molto decisa e un’ironia tagliente. Nonostante fosse molto diversa dall’originale versione del personaggio creato da Christie, la performance di Rutherford è stata molto apprezzata dal pubblico dell’epoca e il film è diventato un cult.

Quali sono tutte le attrici che hanno interpretato Miss Marple (Eva Rinaldi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons).

Una delle attrici che ha probabilmente incarnato al meglio il personaggio di Miss Marple è stata Joan Hickson. Dopo aver recitato in diverse produzioni televisive, nel 1984 Hickson ha interpretato il ruolo di Miss Marple nella serie televisiva della BBC “Miss Marple“, basata sui romanzi di Agatha Christie. La sua interpretazione del personaggio è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, grazie alla sua capacità di rappresentare la saggezza e la tenacia di Miss Marple, con una nota di dolcezza e di affetto per i personaggi che la circondano.

Nel 1985, Angela Lansbury ha interpretato il personaggio di Miss Marple in “L’ora zero” (1985), una pellicola che ha avuto un discreto successo al botteghino. La performance di Lansbury è stata molto apprezzata, soprattutto per la sua abilità nel rappresentare la saggezza e l’intelligenza del personaggio, ma anche per la sua capacità di trasmettere la gentilezza e l’umanità di Miss Marple.

Nel 2004, Geraldine McEwan ha interpretato il ruolo di Miss Marple in una nuova serie televisiva della BBC. La sua interpretazione è stata molto particolare, poiché ha messo in luce la capacità di Miss Marple di osservare il mondo che la circonda e di comprendere la natura umana, con un’attenzione particolare alle piccole cose che possono fare la differenza. McEwan ha ricevuto molti elogi per la sua interpretazione del personaggio, e la serie è stata molto apprezzata dal pubblico.

Infine, nell’ultima versione di Miss Marple, la celebre attrice britannica Julia McKenzie ha preso il posto di McEwan nella serie televisiva della BBC. La sua interpretazione di Miss Marple è stata molto amata dal pubblico, poiché ha saputo rendere in modo impeccabile la saggezza e la determinazione del personaggio, ma anche la sua capacità di comprendere le persone che la circondano e di accoglierle con affetto.

Si può dire che le attrici che hanno interpretato Miss Marple nel corso degli anni sono state tutte capaci di dar vita a un personaggio iconico e molto amato dal pubblico. Ognuna di loro ha avuto un’interpretazione diversa del personaggio, cercando di rappresentare al meglio la sua saggezza, la sua astuzia e la sua umanità.

Alcune attrici hanno messo in risalto l’ironia e l’umorismo di Miss Marple, come Margaret Rutherford, mentre altre, come Joan Hickson, hanno dato vita a un personaggio più saggio e riflessivo. Tutte, comunque, sono riuscite a rendere perfettamente la capacità di osservazione e di comprensione di Miss Marple, che la rendono una detective molto particolare e amata dal pubblico.

Oltre alle attrici sopracitate, è doveroso menzionare anche altre interpreti che hanno vestito i panni di Miss Marple in altre produzioni televisive e cinematografiche, come Helen Hayes, Gracie Fields e Helen Cherry, solo per citarne alcune.

Il personaggio di Miss Marple è ancora oggi molto amato dal pubblico, tanto che viene ancora riproposto in nuove produzioni televisive e cinematografiche. Ogni nuova interpretazione del personaggio rappresenta un’opportunità per gli spettatori di apprezzare la saggezza e l’intelligenza di questo personaggio unico, che rappresenta un simbolo di un’epoca passata ma che, allo stesso tempo, è ancora capace di affascinare e divertire il pubblico di oggi.