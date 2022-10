Quanti detriti dopo lo scontro di DART con un asteroide

Diecimila chilometri di tracce di detriti sono sparsi per lo spazio dopo lo scontro della navicella DART con un asteroide.

La scorsa settimana, la NASA è riuscita a far scontrare la navicella spaziale DART con un piccolo asteroide, Dimorphos.

Lo scopo del test era vedere se è possibile modificare il corso di un asteroide. Nel caso in cui ne arrivi uno che possa rappresentare un serio pericolo per la Terra. Per ragioni di chiarezza, questo non era il caso di Dimorphos, nemmeno prima del crash test.

Migliaia di chilometri di detriti nello spazio

Non è ancora chiaro esattamente se e quanta influenza abbia avuto la collisione con DART sul percorso dell’asteroide.

È già noto che la collisione ha provocato molti detriti spaziali. Dimorphos, a sua volta di appena 180 metri di diametro, è stato seguito dalla collisione con DART da una scia di detriti spaziali lunga letteralmente migliaia di chilometri.

La “nuova coda” di Dimorphos può anche essere vista nelle immagini scattate dal telescopio SOAR in Cile.

La NASA ha realizzato un video (animato) della collisione e delle sue conseguenze. Include anche le immagini che Hubble ha realizzato nel momento dell’impatto.