Quanto guadagna “Lo Stratega”, il nuovo fenomeno del betting in Italia

Il programma radiofonico “La Zanzara”, condotto da due volti notissimi come Giuseppe Cruciani e David Parenzo, in questi anni ha avuto sempre il merito di ospitare temi e personaggi di un certo livello, così come di farli conoscere al grande pubblico permettendo loro di “uscire” da una sorta di nicchia in cui si erano rifugiati. Quando parliamo però de Lo Stratega – ovvero di Giuseppe Ciaramella, 42enne di Napoli – non parliamo in realtà di un perfetto sconosciuto: il popolo del web e dei social, infatti, lo riconosce benissimo come uno dei tipster professionisti più importanti (lui si professa il migliore). Ospite nel noto format di Radio24, l’uomo ha raccontato tutti i dettagli delle sue avventure lavorative, così come ovviamente dei suoi guadagni.

Lo Stratega, il nuovo protagonista del betting italiano: ecco quanto guadagna

Incalzato svariate volte dai due intervistatori, Lo Stratega ha raccontato la sua storia nel dettaglio: da umile lavoratore con il vizio del gioco d’azzardo a responsabile di una Srl in grado di fatturare numeri da capogiro. Gli stessi numeri che Ciaramella pronuncia in trasmissione e che, in pratica, fanno aprire gli occhi quasi in maniera compulsiva dalla sorpresa: “quando facevo un altro lavoro guadagnavo 1500 euro al mese, adesso la stessa cifra la porto a casa in appena 10-12 ore. In sostanza riesco ad arrivare a guadagnare anche 100.000 euro in un solo mese”, ha spiegato.

Lo Stratega official, pur non volendo concentrarsi troppo sulle cifre da lui guadagnate, ha comunque risposto in merito alle domande e alle provocazioni di Cruciani e Parenzo, ovviamente in linea con lo stile e il format dell’importantissimo programma, una vetrina che inevitabilmente potrebbe fruttare una nuova platea e nuovi seguaci. Già attualmente il seguito di Ciaramella è alquanto elevato ma, si sa, l’unico limite è il cielo e Lo Stratega non sembra volersi fermare.

In pochissimi anni l’uomo ha ormai costruito un vero e proprio impero. Tra collaborazioni con i bookmakers di riferimento, i tanti viaggi di aggiornamento lavorativo e non solo, i pronostici azzeccati e tutte le vincite accumulate, Lo Stratega official sembra essersi guadagnato una pesante credibilità nel mondo delle scommesse sportive, con la possibilità di essere attenzionato anche da un pubblico più generalista e apparentemente meno interessato alle vicende dei social.

Va anche detto come l’intervista a “La Zanzara” non fosse di certo la prima apparizione di Ciaramella in un contesto mediatico tradizionale: tra interviste sui giornali e ospitate in televisione (per trasmissioni di stampo regionale o nazionale a livello sportivo), Lo Stratega delle schedine ha raggiunto ormai uno status importantissimo e vuole confermarsi come un tipster di riferimento per il pubblico, vecchio e nuovo.