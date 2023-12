Ritardo Artemis 3: Lancio Umano sulla Luna Posticipato al 2027

La missione Artemis 3 della NASA, un’ambiziosa impresa volta a riportare gli umani sulla Luna per la prima volta dall’epoca del programma Apollo, sta affrontando notevoli ritardi. Originariamente prevista per il 2025, ora si prevede che la missione possa subire un ritardo fino almeno al 2027​​.

Il problema principale che ha portato a questi ritardi è legato allo sviluppo del sistema di atterraggio umano (Human Landing System, HLS), attualmente in fase di sviluppo da SpaceX, e ai nuovi spazi abitabili lunari sviluppati da Axiom Space​​. L’Ufficio per la Responsabilità Governativa degli Stati Uniti (Government Accountability Office, GAO) ha evidenziato che SpaceX sta affrontando “molteplici problemi” che limitano il progresso nello sviluppo dell’HLS e mettono a rischio la sua capacità di supportare la missione Artemis III entro il 2025. Tra questi problemi figurano un programma “ambizioso”, ritardi nello sviluppo fino ad oggi e un notevole lavoro tecnico ancora da svolgere​​.

La GAO ha sottolineato che era improbabile fin dall’inizio che un lander lunare Starship di SpaceX fosse pronto entro la fine del 2025, considerando il tempo tipicamente necessario per completare qualsiasi progetto importante presso la NASA. Se lo sviluppo dell’HLS richiedesse tanti mesi quanto la media dei progetti principali della NASA, la missione Artemis III avrebbe probabilmente luogo all’inizio del 2027​​.

Inoltre, il lavoro di SpaceX sull’HLS sta procedendo a un ritmo più lento del previsto. La società ha impiegato più della metà del programma complessivo per raggiungere la pietra miliare della revisione preliminare del design, rispetto a una media del 35% per i principali progetti NASA. SpaceX ha inoltre rimandato “molteplici eventi chiave” dal 2023 al 2024, comprimendo ulteriormente la tempistica rimanente. Anche il primo test di volo integrato di Starship/Super Heavy in aprile è stato etichettato come “incompleto“​​.

Un altro fattore che contribuisce ai ritardi è lo sviluppo delle tute spaziali da parte di Axiom Space. Al momento del rapporto della GAO, Axiom si trovava ancora nelle prime fasi di sviluppo della tuta, con una revisione preliminare del design prevista per novembre. Tuttavia, né la NASA né Axiom avevano ancora segnalato il completamento di tale revisione. Inoltre, Axiom prevede di ridisegnare parti della tuta, basandosi su un design precedentemente sviluppato dalla NASA, per soddisfare i requisiti dell’agenzia, che prevedono che la tuta fornisca 60 minuti di capacità di supporto vitale di emergenza. Questo potrebbe causare ulteriori ritardi nello sviluppo complessivo della tuta spaziale​​.

Dunque, la missione Artemis 3 sta affrontando ritardi significativi a causa di sfide tecniche e di sviluppo sia nel sistema di atterraggio che nelle tute spaziali, con la possibile slittamento della data di lancio fino al 2027. Questi ritardi riflettono la complessità e le sfide associate alle missioni spaziali umane, in particolare in un’impresa così ambiziosa come il ritorno sulla Luna.