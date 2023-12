Rover Cinese Zhurong Rivela Misteriosi Poligoni Sotterranei su Marte

La recente scoperta di strani poligoni sotto la superficie di Marte, effettuata dal rover cinese Zhurong, ha rivelato aspetti sorprendenti della geologia marziana e gettato nuova luce sulla storia climatica del pianeta rosso. Questi poligoni, individuati nella regione di Utopia Planitia, sono formati da sedici formazioni poligonali sotterranee che potrebbero estendersi fino a 35 metri sotto la superficie​​​​.

Foto Elaborata dalla redazione attraverso AI.

Il rover Zhurong, equipaggiato con un radar adatto alla penetrazione del suolo, ha permesso agli scienziati di identificare queste insolite strutture poligonali, che variano da pochi centimetri a decine di metri in larghezza. Le analisi indicano che queste formazioni si sono probabilmente sviluppate circa 3.7-2.9 miliardi di anni fa, durante le epoche Late Hesperian-Early Amazonian di Marte. Si ipotizza che questi poligoni siano il risultato di cicli di congelamento e scongelamento, influenzati dalle variazioni climatiche marziane nel corso dei millenni​​.

Le scoperte suggeriscono che tali strutture poligonali, seppellite sotto strati di materiali diversi, testimoniano cambiamenti paleoclimatici significativi che hanno segnato la storia di Marte. Gli studi precedenti indicano che, circa 3 miliardi di anni fa, la regione ha subito inondazioni sporadiche che hanno riempito il bacino​​​​.

Nonostante l’ipotesi di un’origine lavica per queste strutture, simile a fenomeni osservabili sulla Terra, l’assenza di prove di vulcanismo basaltico suggerisce che si siano formate a causa di processi termici sotto l’influenza di vari climi​​. Inoltre, la possibile presenza di acqua e ghiaccio necessaria per il processo di congelamento e scongelamento nelle strutture potrebbe derivare da migrazione di umidità indotta da suzione criogenica da un acquifero sotterraneo su Marte, nevicata dall’aria o diffusione di vapore per la deposizione di ghiaccio nei pori​​.

Questi dati, se confermati, potrebbero indicare un cambiamento significativo nel clima di Marte, segnalando una trasformazione paleoclimatica notevole. La struttura sotterranea con i materiali di copertura sovrapposti al terreno paleo-poligonale sepolto suggerisce che ci sia stata una trasformazione paleoclimatica notevole in un periodo successivo, con un contrasto sopra e sotto circa 35 metri di profondità che rappresentava una trasformazione notevole dell’attività dell’acqua o delle condizioni termiche nel tempo marziano antico, implicando un sconvolgimento climatico a latitudini basse e medie​​.

La scoperta dei poligoni sotto la superficie di Marte da parte del rover Zhurong apre nuove prospettive sulla comprensione della geologia e della storia climatica del pianeta, fornendo indizi preziosi sulla sua evoluzione geologica e climatica nel corso dei miliardi di anni.