Telescopio Hubble: Problemi con il Giroscopio e le Soluzioni Innovative della NASA

Lanciato nel 1990, Hubble ha osservato l’universo per oltre 33 anni, fornendo scoperte scientifiche senza precedenti. Tuttavia, nel novembre 2023, il telescopio ha dovuto sospendere le operazioni scientifiche a causa di un problema con uno dei suoi giroscopi.

Problema dei Giroscopi

Il problema è emerso quando uno dei tre giroscopi di Hubble ha iniziato a fornire letture errate. Questi giroscopi sono fondamentali per il funzionamento del telescopio poiché misurano la sua velocità di rotazione e sono parte integrante del sistema che determina la direzione in cui il telescopio è puntato. La loro funzione è essenziale per l’accuratezza delle osservazioni astronomiche, poiché Hubble non possiede propulsori a razzo per orientarsi e dipende dai suoi motori interni per muoversi nello spazio. Quando il telescopio non sa esattamente dove sta puntando, rischia di non focalizzare correttamente i suoi target. I giroscopi funzionano quindi come un sistema di bilanciamento ultra-accurato, garantendo che il telescopio si muova nel modo più preciso possibile​​​​​​.

Impatto sulle Operazioni Scientifiche

Hubble è entrato in modalità provvisoria per la prima volta il 19 novembre 2023. Sebbene il team di missione sia riuscito a recuperare il telescopio per riprendere le osservazioni il giorno successivo, il giroscopio instabile ha causato un’ulteriore sospensione il 21 novembre. Dopo un altro recupero riuscito, il telescopio è nuovamente entrato in modalità provvisoria il 23 novembre. Durante la modalità provvisoria, le operazioni scientifiche vengono sospese e il telescopio attende nuove direzioni dalla Terra​​​​.

Soluzioni e Prospettive Future

Il team di missione sta attualmente eseguendo vari test per caratterizzare il problema e sviluppare soluzioni valide a lungo termine. Se necessario, il sistema di puntamento di Hubble potrebbe essere riconfigurato per funzionare con un solo giroscopio. Durante la quinta e ultima missione di servizio dello Space Shuttle nel 2009, sono stati installati sei nuovi giroscopi su Hubble. Ad oggi, tre di questi rimangono operativi, incluso quello che attualmente presenta delle instabilità. Il telescopio può utilizzare tre giroscopi per massimizzare l’efficienza, ma potrebbe continuare a effettuare osservazioni scientifiche anche con un solo giroscopio, se richiesto​​​​.

La NASA prevede che Hubble continuerà a garantire altre scoperte rivoluzionarie sull’universo, collaborando con altri osservatori come il suo successore, il telescopio spaziale James Webb. Questo lascia presagire che, nonostante le sfide attuali, l’eredità di Hubble nell’esplorazione spaziale continuerà ancora per molti anni​​​​.

Sebbene Hubble stia affrontando sfide significative, gli sforzi intrapresi dalla NASA e dal team di missione evidenziano la resilienza e l’importanza continua di questo storico telescopio. Le sue contribuzioni alla scienza astronomica rimangono inestimabili, e la sua capacità di adattarsi e superare tali ostacoli dimostra la robustezza e l’ingegnosità delle tecnologie spaziali.