Il cancro si può trattare con la medicina integrativa

Negli ultimi anni molti enti come l’International Bio-Care Hospital and Medical Center hanno affrontato l’onnipresente questione se intraprendere terapie cosiddette alternative o integrative o seguire terapie tradizionali o convenzionali.

Nell’oncologia convenzionale il concetto di rendere il corpo meno tossico, migliorare la dieta e la nutrizione e regolare il sistema immunitario mentre si cura la malignità del tumore, è ancora ampiamente considerato come un aspetto poco importante delle cure mediche.

La convinzione che i farmaci da soli possano e debbano invertire la malattia e curare un paziente senza alcuna considerazione dei sistemi di difesa e recupero del corpo domina ancora la mentalità medica.

In oncologia standard, non esiste trattamento che non sia deleterio per il sistema immunitario o per la “difesa dell’ospite” complessiva del paziente.

Nella nostra concezione il fondamento di ogni forma di terapia dovrebbe essere il ripristino delle capacità biologiche dell’ospite con un’enfasi specifica sul sistema immunitario.

Supportato dal recupero dei meccanismi di difesa del paziente stesso, può quindi avvenire l’intervento medico sotto forma di terapie specifiche.

Si spera che un tale approccio a tempo debito conduca il paziente a una migliore qualità della vita e a una maggiore longevità.

Questo è il concetto di Medicina Integrativa. Si crede fermamente che l’intervento medico debba essere completo e successivo; una parte non è più importante dell’altra e alcune terapie dovrebbero essere attuate solo dopo aver raggiunto determinati obiettivi.

Nei programmi di radioterapia standard, le statistiche mostrano che maggiore è la dose di radiazioni, maggiore è la risposta tumorale.

Allungando e migliorando il controllo del tumore attraverso i sistemi immunitari/di difesa umani pur rimanendo completamente privi di effetti collaterali per lunghi periodi di utilizzo, questo è il modo più simile alla natura per controllare le crescite maligne.

È stato appreso che le DC – appendici allungate in alcune cellule – possono effettivamente raccogliere cellule normali e migrare con esse verso i linfonodi dove possono essere esposte a un’alta concentrazione di cellule del sistema immunitario.

Le DC possono stimolare una risposta in cui il sistema immunitario aumenta l’attività delle cellule T che aiutano a combattere cancro e virus.

La procedura prevede il prelievo di sangue dal paziente contenente DC mature e immature e cellule tumorali. Un biochimico induce la maturazione e l’attivazione delle DC in presenza di proteine ​​derivate dal tumore del paziente.

A questo punto è stata creata un’arma che, somministrata al paziente, agirà come un vaccino cellulare – una “bomba intelligente” – che cercherà attivamente, intrappolerà ed esporrà al sistema immunitario le cellule tumorali sviluppate in ogni fase della malignità.

Il vaccino, essendo atossico, sterile e personalizzato dal sangue del paziente, è quindi una forma di terapia sicura ed efficace.

La ricerca internazionale e gli scambi di conoscenze forniscono informazioni e risorse da tutto il mondo e l’accesso a nuove modalità, prodotti ed esperienze che arricchiscono e ampliano le aspettative di buoni risultati nella dura battaglia contro il cancro.

La vera medicina è Unitaria: si rivolge alla salute e al benessere di interi individui. Non esistono medicine diverse o anche specialità mediche; questi sono concetti creati dall’uomo che aiutano a capire come funziona il corpo in salute e malattia.

In realtà, qualsiasi tentativo di trattare solo una parte di un paziente incontrerà un risultato molto inferiore a quello desiderato.