Camminare ogni giorno riduce il rischio di 13 tipi di cancro: lo dice la scienza

Una semplice passeggiata quotidiana può fare molto di più che migliorare l’umore: secondo una recente ricerca su larga scala, camminare regolarmente potrebbe abbattere il rischio di sviluppare numerosi tipi di tumore, compresi quelli al fegato, ai polmoni e al colon.

Lo studio, pubblicato e riportato da fonti autorevoli come Science Alert e The Lancet Oncology, ha analizzato i dati di oltre 85.000 partecipanti nel Regno Unito, monitorati per più di sei anni grazie a dispositivi indossabili per la misurazione dell’attività fisica. I risultati sono stati sorprendenti: l’attività fisica leggera ma costante è fortemente associata a un minor rischio di sviluppare ben 13 diversi tipi di cancro.

Oltre 5.000 passi al giorno per proteggere la salute

I ricercatori hanno individuato una soglia importante: a partire da circa 5.000 passi al giorno si inizia a osservare una riduzione concreta del rischio oncologico. Questo beneficio aumenta fino a circa 9.000 passi quotidiani, per poi stabilizzarsi. Secondo i dati pubblicati, non è tanto la velocità del cammino a influire, quanto la durata complessiva dell’attività fisica giornaliera.

“Il tempo totale di movimento, anche a bassa intensità, è il fattore chiave nella prevenzione”, spiegano gli autori dello studio, confermando che anche camminare lentamente apporta benefici significativi, se svolto con regolarità.

Quali tipi di cancro possono essere prevenuti?

L’analisi ha messo in luce una connessione tra l’attività fisica e 13 tipi specifici di tumore, con una riduzione significativa del rischio per sei in particolare:

Fegato

Polmoni

Stomaco

Vescica

Endometrio

Tumori della testa e del collo

Secondo l’American Cancer Society, l’attività fisica regolare può contribuire a migliorare la risposta immunitaria, ridurre l’infiammazione e mantenere il peso corporeo sotto controllo — tutti fattori associati a una minore incidenza di neoplasie.

Camminare è prevenzione alla portata di tutti

Uno degli aspetti più incoraggianti dello studio è che non è necessario seguire un programma di allenamento intenso per ottenere vantaggi significativi. Anche azioni quotidiane semplici, come:

Scegliere le scale invece dell’ascensore

Camminare durante le telefonate

Parcheggiare l’auto più lontano dall’ingresso

Fare una passeggiata dopo cena

possono contribuire a incrementare il numero di passi giornalieri e favorire la salute a lungo termine.

Come sottolinea il National Cancer Institute, “anche piccoli cambiamenti nello stile di vita possono avere un impatto rilevante sul rischio oncologico”.

Conclusione

In un’epoca in cui lo stile di vita sedentario è diventato la norma, camminare si conferma una delle strategie più semplici, economiche ed efficaci per proteggere la salute. I risultati di questo studio rappresentano un forte incoraggiamento a muoversi di più ogni giorno, a qualsiasi età e a qualsiasi livello di forma fisica.

Fonti autorevoli: