Ma i vegetariani assumono le vitamine?

Ci sono milioni di vegetariani in tutto il mondo, alcuni per circostanze e altri per scelta.

Quelli che sono vegetariani per scelta possono essere divisi in due gruppi generali, quelli che non mangiano carne, pollame o pesce, ma consumano latticini dagli animali che non vengono maltrattati o uccisi dalla raccolta di tali prodotti. I vegani, invece, non usano alcun prodotto animale.

Ci sono molti benefici per la salute in una dieta vegetariana pianificata, in contrasto con le diete vegetariane non pianificate che derivano dalla povertà e dalla mancanza di disponibilità di cibo.

Tuttavia, ci sono anche alcune precauzioni speciali che devono essere prese per salvaguardare l’alimentazione, poiché quantità adeguate di alcuni dei nutrienti più importanti possono essere più difficili da ottenere.

Ciò è particolarmente vero per coloro che seguono la dieta vegana più restrittiva.

Il corpo è un sistema complesso e delicato e il fondamento di tutto il suo funzionamento sono le azioni, le interazioni e le reazioni chimiche ed elettriche.

Il funzionamento di questo sistema si basa saldamente sull’equilibrio di queste sostanze chimiche. La maggior parte delle sostanze chimiche in questi processi fisici essenziali proviene dal cibo che mangiamo, dai nutrienti che derivano dal suo consumo.

Pertanto, l’alimentazione ha una profonda influenza sulla salute del corpo e sulla qualità del suo funzionamento.

Poiché il cervello, come il corpo, funziona in base a reazioni chimiche e impulsi elettrici, anche i processi cognitivi, emotivi e così via sono influenzati dall’alimentazione. In effetti, le carenze di alcune vitamine e minerali possono causare malattie mentali e ritardo, nonché disfunzioni e difficoltà cognitive e instabilità emotiva.

Il complesso di vitamina B offre un perfetto esempio di come i vegetariani debbano prestare particolare attenzione alle loro diete per garantire il massimo delle prestazioni di corpo e mente.

Il complesso di vitamina B è coinvolto in tutti i principali sistemi del corpo e ha un ruolo in quasi tutti i processi corporei importanti. È essenziale per la salute mentale e il funzionamento, ed essenziale per la vita stessa.

Tuttavia, ci sono alcune vitamine del complesso di vitamina B che richiedono un’attenzione speciale da parte dei vegetariani, poiché i vegetariani non consumano le fonti più ricche di queste vitamine.

La niacina e la vitamina B6 sono altre vitamine del complesso B in cui le fonti più ricche sono le carni e, ancora una volta, sono disponibili in concentrazioni minori nei pani e nei cereali arricchiti. La vitamina B12 si trova solo nei prodotti animali. È importante notare che la vitamina B12, oltre ad essere importante per la produzione di globuli rossi, è essenziale per la normale crescita dei bambini.

Gli integratori alimentari possono servire ad aumentare i benefici per la salute dello stile di vita vegetariano. Infatti, possono servire a prevenire le gravi conseguenze per la salute che la carenza di vitamine può causare.

L’alimentazione è particolarmente essenziale per i bambini, poiché le loro menti e i loro corpi crescono e si sviluppano.