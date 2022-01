Sai quali vitamine contengono antiossidanti utili per il tuo organismo?

Gli antiossidanti sono sostanze chimiche naturali presenti nel corpo. I radicali liberi sono il risultato di processi nelle cellule che possono danneggiare le pareti cellulari, la struttura e il materiale genetico.

Gli antiossidanti aiutano a prevenire che ciò accada. Si trovano naturalmente nel corpo e possono anche essere aggiunti con dieta e integratori.

Integratori come le vitamine A, C ed E e il selenio contengono tutti antiossidanti. Gli integratori sono ampiamente disponibili nei negozi di alimenti naturali, nei negozi di alimentari e nelle farmacie.

Si presentano in forme come compresse, capsule e gel morbidi e vengono assunti per via orale. Si consiglia di cercare un pacchetto multi antiossidante anziché uno singolo.

E’ consigliato inoltre di assumere integratori per migliorare la dieta naturale, non per sostituirla. I pazienti affetti da malattie e in trattamento con i farmaci prescritti dovrebbero consultare un medico prima di aggiungere integratori antiossidanti alla loro dieta.

Un medico sarà in grado di consigliare le dosi necessarie per gli integratori e suggerire cambiamenti nella dieta che completeranno al meglio i trattamenti già in corso.

Gli integratori antiossidanti per individui altrimenti sani sono generalmente privi di effetti collaterali e sicuri da usare.

Sebbene gli integratori possano essere utili, gli studi indicano che non sono efficaci quanto mangiare frutta e verdura dove gli antiossidanti sono naturalmente presenti.

Alimenti come cipolle, pomodori, uva, tè verde e melograni contengono tutti antiossidanti. Inoltre, le erbe come l’aglio e il rosmarino ce l’hanno.

Poiché frutta e verdura contengono altri elementi benefici, mangiarli invece di un singolo integratore è molto meglio.

È stato riferito che gli antiossidanti possono aiutare a prevenire una serie di malattie. Si dice che le malattie cardiache siano prevenibili utilizzando la vitamina E.

La vitamina C può aiutare a controllare la pressione sanguigna. Gli antiossidanti hanno anche dimostrato di aiutare a prevenire malattie come il diabete e alcuni tipi di cancro.

Oltre a prevenire le malattie, si ritiene che gli antiossidanti possano aiutare a rallentare gli effetti dell’invecchiamento come la pelle rugosa e la perdita di massa muscolare.

Gli antiossidanti hanno dimostrato di essere benefici per il corpo per aiutare a scongiurare malattie e malattie.

Malattie gravi come cancro, malattie cardiache e diabete possono essere prevenute con adeguati livelli di antiossidanti.

Questi si trovano naturalmente nel corpo e sono presenti in molti cibi ed erbe, in particolare frutta e verdura.

E’ sempre raccomandata una dieta ben bilanciata e ricca di alimenti contenenti antiossidanti, che è il modo migliore per aumentare il fabbisogno dietetico.

Tuttavia, se la tua dieta non contiene abbastanza di questi alimenti, è possibile utilizzare un integratore. Questi devono essere assunti con i pasti due volte al giorno e si consiglia di utilizzare confezioni multiple anziché monodose.

foto@MaxPixel