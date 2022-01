Lo stress non immagini cosa può provocare alla pelle

Lo stress è stato spesso citato come una delle principali cause dell’invecchiamento precoce e delle rughe, sebbene le rughe siano causate da molti altri fattori come agenti inquinanti, esposizione alla luce solare, fumo, consumo eccessivo di alcol, disidratazione, dieta scorretta, squilibri ormonali e invecchiamento.

In che modo lo stress influisce sulla salute e sulla condizione della pelle?

Lo stress può indebolire il sistema immunitario, il cuore, i nervi, la pelle e influenzare i nostri schemi di sonno con conseguenti disturbi mentali, nervosismo, ansia e cattive condizioni della pelle.

Lo stress può causare cambiamenti ormonali, che potrebbero provocare l’attivazione dei sintomi nelle persone soggette ad acne, eczema o altre condizioni della pelle.

È vero che lo stress contribuisce alla formazione delle rughe e accelera il processo di invecchiamento.

Alcune persone pensano che l’alcol, il fumo o le droghe possano alleviare lo stress. Sfortunatamente, questo si aggiunge al problema invece di alleviare lo stress, rendendoti più suscettibile alle rughe.

Bere caffè, tè e bevande analcoliche può aggravare anziché alleviare lo stress e ti darà anche più rughe.

Alcuni farmaci antistress possono aiutarti a rilassarti, ma rigorosamente sotto la supervisione del medico. L’uso di droghe può anche aggravare lo stress. Sigarette, alcol e droghe possono aiutare le persone stressate a sentirsi temporaneamente meglio.

Alcune sostanze chimiche nel caffè, nel tè, nelle bibite e nelle sigarette stimolano la ghiandola surrenale, producendo gli ormoni dello stress.

Quindi, con il passare dei giorni, puoi scoprire che creano solo più stress producendo effetti collaterali fisici ed emotivi.

Comprendere i cambiamenti che si verificano durante l’età è importante per controllare meglio i problemi generati da tali cambiamenti e per sapere come funziona il tuo corpo in generale.

L’invecchiamento è inevitabile. Ma gli effetti esterni dell’invecchiamento, principalmente le rughe, non devono essere così evidenti sulla pelle.

Poiché non solo lo stress causa la condizione, ridurre lo stress non contribuirà totalmente, ma imparare a gestire meglio lo stress nella tua vita può ridurre la formazione prematura delle rughe.

Puoi combattere le rughe in modo intelligente.

Adottare il maggior numero possibile di misure preventive per evitare situazioni che creano l’opportunità di sviluppare le rughe.

Per aiutare a ridurre lo stress e l’impatto dello stress sulla nostra pelle, fare esercizio fisico regolare e altre attività come nuoto, yoga, danza e meditazione, evitare il fumo di sigaretta e sostanze inquinanti, evitare di bere alcolici, evitare di bere troppo tè, caffè e bibite.

Bere molta acqua fresca, mangiare cibi nutrienti ricchi di antiossidanti e acidi grassi essenziali, utilizzare prodotti per la cura della pelle sani e privi di sostanze chimiche: creme e lozioni idratanti, creme solari e antirughe, cercare di essere ottimisti nella vita, ridi molto, dormi regolarmente e di qualità e ascolta musica buona e rilassante.

Strizzare gli occhi alla luce del sole stressa la pelle e può contribuire alla formazione delle rughe, in particolare delle “zampe di gallina” intorno agli occhi: evita di strizzare gli occhi. In questo modo non solo puoi migliorare la condizione della tua pelle ma anche della tua salute generale.

Le creme antietà di buona qualità ti daranno una pelle più soda, radiosa e dall’aspetto più giovane se usate regolarmente.

Elimina lo stress dalla tua vita e migliora la tua salute e le condizioni della tua pelle.