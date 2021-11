Perdita di memoria e fratture, ecco quale vitamina manca

l kiwi offre al corpo molti benefici per la salute, lavora per attivarlo e ridurre l’incidenza di molte malattie. Frutta e verdura contengono un tesoro di benefici per il corpo, forse ne conosciamo alcuni, ma di certo non abbiamo familiarità con tutti i benefici di questi ricchi nutrienti che se li mangiamo quotidianamente. Secondo un […]