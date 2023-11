Rivoluzione Energetica 2023: Nuovo Piano di Sviluppo della Rete Elettrica Italiana

Il nuovo progetto delle reti elettriche nel 2023 si configura come un ambito cruciale per il progresso energetico globale, particolarmente in Italia con il Piano di Sviluppo di Terna e a livello internazionale secondo le prospettive dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) e altre fonti globali.

In Italia, Terna ha lanciato un piano ambizioso per la rete elettrica nazionale. Questo Piano di Sviluppo 2023 prevede investimenti per oltre 21 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica, favorire la decarbonizzazione e ridurre la dipendenza da fonti estere. La novità principale è la rete Hypergrid, che sfrutterà le tecnologie HVDC (High Voltage Direct Current) per trasmettere energia in corrente continua, ottimizzando l’integrazione di capacità rinnovabile e la sicurezza energetica​​.

Il piano di Terna mira a incrementare la capacità di scambio tra zone di mercato, passando da 16 GW a oltre 30 GW, e prevede anche la minimizzazione dell’impatto sul territorio e il consumo di suolo. Questi interventi contribuiranno significativamente al raggiungimento degli obiettivi del Pacchetto Fit-for-55 dell’UE, che mira a una riduzione del 55% delle emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. In Italia, l’obiettivo è che l’energia prodotta da fonti rinnovabili copra almeno il 65% dei consumi finali nel settore elettrico entro il 2030​​.

A livello internazionale, l’IEA sottolinea l’importanza crescente delle reti elettriche, affermando che sono fondamentali per collegare i centri di produzione di energia pulita ai consumatori. Con l’adozione rapida di nuove tecnologie come le auto elettriche e le pompe di calore, le reti elettriche stanno diventando sempre più cruciali. Tuttavia, esiste il rischio che diventino un collo di bottiglia per gli sforzi di accelerare le transizioni verso l’energia pulita e garantire la sicurezza elettrica, se non vengono aggiornate adeguatamente​​.

Secondo Reuters, attualmente il ritmo globale di spesa per gli aggiornamenti delle reti è circa la metà dei 600 miliardi di dollari stimati necessari annualmente fino al 2030 per raggiungere gli obiettivi di emissioni nette zero. Mentre la capacità di trasmissione di alta tensione è concentrata principalmente in Cina, Nord America ed Europa, si prevede un’espansione significativa in tutte le regioni. L’India, ad esempio, è destinata a diventare un centro chiave per la capacità di trasmissione di alta tensione entro il 2050. Inoltre, le linee ad alta tensione e ultra-alta tensione giocheranno un ruolo cruciale nella distribuzione di elettricità su lunghe distanze nel prossimo futuro​​​​.

In sintesi, il nuovo progetto delle reti elettriche del 2023 rappresenta un passo significativo verso un futuro energetico più sostenibile e resiliente, sia a livello nazionale in Italia sia nel contesto globale. Questi sviluppi riflettono una crescente comprensione dell’importanza delle reti elettriche nella transizione energetica e nella lotta contro il cambiamento climatico.