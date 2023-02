Anche un membro del governo ha dovuto dimettersi, a causa dello scandalo che da settimane ha colpito il sistema ferroviario spagnolo.

Isaías Táboas, il presidente di Renfe (l’equivalente spagnolo della SNCF) ha lasciato il suo incarico, così come il segretario di stato per i trasporti, Isabel Pardo de Vera. Entrambi pagano una polemica nazionale: treni nuovi ordinati con dimensioni sbagliate. Vagoni troppo larghi per passare attraverso alcuni tunnel. Tutto a causa di un errore nella gara d’appalto.

Scandalo in Spagna nuovi treni troppo larghi per i tunnel (foto@Pixabay)

Si tratta di un contratto del valore di 258 milioni di euro per una trentina di treni, che dovevano modernizzare il servizio nelle regioni di Cantabria, Asturie e Galizia (Spagna settentrionale). Fortunatamente, questi nuovi treni non erano ancora stati fabbricati. La società incaricata della costruzione dei treni, la spagnola CAF, aveva un dubbio. La rete ferroviaria è molto antica in queste regioni settentrionali, risale al XIX secolo, e i binari sono molto stretti nei tunnel.

L’errore tecnico è diventato un caso politico in Spagna

L’errore dimensionale è stato rilevato due anni fa, nel marzo 2021. Il problema è che questo errore è stato poi tenuto segreto. Nessuno voleva prendersi la responsabilità. Risultato: due anni di ritardo minimo per la consegna, non prima del 2026 con i nuovi treni. Le autorità sono state quindi costrette a riconoscere pubblicamente il proprio errore.

Questi 31 treni erano destinati alla rete regionale, l’equivalente del TER. Per spegnere la polemica, la compagnia ferroviaria ha prima cercato di trovare capri espiatori. Ha licenziato due dei suoi dirigenti 15 giorni fa. Ma non è bastato a calmare la rabbia.