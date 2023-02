Un’auto elettrica è un’automobile che utilizza un motore elettrico alimentato da una o più batterie ricaricabili. Il motore elettrico trasforma l’energia elettrica in energia meccanica, che fa muovere le ruote dell’auto. Le batterie si possono ricaricare collegandole a una fonte di corrente elettrica o sfruttando il recupero dell’energia cinetica durante la frenata. Alcune auto elettriche hanno due motori, uno per asse, per aumentare la potenza e la trazione.

Quanto costa ricaricare un auto elettrica (Foto@Pixabay)

Quanto costa ricaricare un auto elettrica attualmente

Il costo della ricarica di un’auto elettrica dipende da diversi fattori, come il tipo di corrente, la capacità della batteria, il fornitore energetico e il dispositivo di ricarica. In media, ricaricare un’auto elettrica a casa costa circa 0,20 euro al kWh412, mentre alle colonnine pubbliche il costo varia da 0,45 euro a 0,55 euro al kWh1.

Caricare un auto elettrica in casa conviene?

Caricare un’auto elettrica a casa può essere conveniente dal punto di vista economico, ma richiede molto tempo se si usa una normale presa domestica. Per ridurre i tempi di ricarica, si può installare un wallbox, un sistema di ricarica a parete che offre una potenza maggiore. Tuttavia, il wallbox ha un costo di acquisto e installazione che va considerato.

I vantaggi di un auto elettrica

Un’auto elettrica ha diversi vantaggi rispetto a un’auto a combustione.

Zero emissioni : il motore elettrico non produce gas nocivi per l’ambiente e la salute;

: il motore elettrico non produce gas nocivi per l’ambiente e la salute; Minime emissioni acustiche : l’auto elettrica è molto silenziosa e non disturba il vicinato;

: l’auto elettrica è molto silenziosa e non disturba il vicinato; Risparmio sui costi : l’auto elettrica ha una manutenzione più semplice ed economica, è esente dal bollo per 5 anni e beneficia di sconti sull’assicurazione e sulle tariffe energetiche;

: l’auto elettrica ha una manutenzione più semplice ed economica, è esente dal bollo per 5 anni e beneficia di sconti sull’assicurazione e sulle tariffe energetiche; Recupero dell’energia : l’auto elettrica può ricaricare le batterie durante la frenata o la decelerazione, aumentando l’autonomia;

: l’auto elettrica può ricaricare le batterie durante la frenata o la decelerazione, aumentando l’autonomia; Semplicità di guida: l’auto elettrica non ha cambio e offre una buona accelerazione e stabilità.

Le migliori marche di auto elettriche

La scelta della migliore marca di auto elettrica dipende da diversi fattori, come il prezzo, l’autonomia, le prestazioni e il design. Tra le marche più apprezzate e vendute ci sono:

Tesla : il leader mondiale delle auto elettriche, con modelli innovativi e tecnologici come la Model 3, la Model S, la Model X e la Model Y;

: il leader mondiale delle auto elettriche, con modelli innovativi e tecnologici come la Model 3, la Model S, la Model X e la Model Y; Volkswagen : il colosso tedesco che ha lanciato la gamma ID di auto elettriche, tra cui spiccano l’ID.3 e l’ID.4;

: il colosso tedesco che ha lanciato la gamma ID di auto elettriche, tra cui spiccano l’ID.3 e l’ID.4; Mercedes : il marchio di lusso che ha creato la linea EQ di auto elettriche, come la EQS, la EQC e la EQA;

: il marchio di lusso che ha creato la linea EQ di auto elettriche, come la EQS, la EQC e la EQA; Porsche : il brand sportivo che ha sfidato Tesla con la sua Taycan, una berlina elettrica ad alte prestazioni;

: il brand sportivo che ha sfidato Tesla con la sua Taycan, una berlina elettrica ad alte prestazioni; Hyundai: il produttore coreano che ha proposto modelli interessanti come la Ioniq 5, la Kona Electric e la Nexo a idrogeno.

Queste sono solo alcune delle marche di auto elettriche disponibili sul mercato. Ce ne sono molte altre da scoprire.