Scienza ringiovanisce una donna di 53 anni fino a 30

Potremmo non essere ancora in grado di tornare indietro nel tempo, ma gli scienziati hanno passato anni a cercare di trovare modi per invertire il processo di invecchiamento.

La nuova tecnologia ha dimostrato la sua capacità di ringiovanire le cellule della pelle.

Gli scienziati del Babraham Institute di Cambridge hanno trovato un modo per ringiovanire la pelle di una donna di 53 anni in modo che sembri e si senta come quella di una donna di 23 anni.

“Sognavamo da tempo queste cose“, ha affermato il leader del team, il Prof. Wolf Reik. “Molte malattie comuni peggiorano con l’età e stiamo pensando di aiutare le persone in questo modo“.

Il metodo, chiamato IPS, prevede l’aggiunta di una specifica miscela di sostanze chimiche alle cellule adulte per circa 50 giorni, che alla fine le trasforma in cellule staminali.

In questo caso, il soggetto è stato esposto alla miscela solo per 12 giorni, cosa che ha miracolosamente fatto trasformare le cellule in cellule della pelle più giovani anziché in cellule staminali.

“Ricordo il giorno in cui ho ottenuto i risultati e non credevo del tutto che alcune cellule fossero 30 anni più giovani di quanto avrebbero dovuto essere“, ha detto Reik.

Sfortunatamente, questo non può ancora essere replicato nei pazienti in ambito clinico, perché il processo aumenta notevolmente il rischio di sviluppare il cancro.

Il metodo sviluppato aiuterà anche a far fronte a una serie di condizioni legate all’età.

“L’obiettivo a lungo termine è prolungare la durata della salute umana, non la durata della vita, in modo che le persone possano invecchiare in modo più sano“, ha affermato Reik.