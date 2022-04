Lavoro: i 5 principali sbocchi di una laurea in economia

Il corso di laurea in Economia consente di conseguire un titolo di studio maggiormente spendibile nel mondo del lavoro. Non sorprende se nelle statistiche annuali questa Facoltà è quasi sempre presente tra i primi posti per il numero di iscritti, al pari di Giurisprudenza, Ingegneria e Medicina. L’offerta formativa di questo settore di studi è molto vasta e settoriale: numerosi sono i corsi di laurea afferenti alle discipline economiche che si differenziano per la loro specificità. Ma quali sono i principali sbocchi lavorativi che una laurea in Economia garantisce?

1. Commercialista

Uno dei lavori maggiormente ambiti è la professione di Commercialista. Si tratta di un professionista che svolge un’attività di consulenza in ambito economico, fiscale o tributario. Per questa ragione, è necessario possedere un forte background di conoscenze e competenze fiscali e aggiornarsi costantemente in ambito giuridico.

Come diventare dottore commercialista è la domanda che si pone ogni laureato in economia che vuole intraprendere questo percorso. Prima di tutto è necessario aver conseguito una Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia o in Scienze Economico-Aziendali. In alcuni casi sarà possibile anche conseguire una laurea Triennale.

Spesso coloro che lavorano e decidono di conseguire questo titolo di studio, per potersi abilitare alla professione di Commercialista, già collaborano con uno studio spendendo il diploma di perito commerciale. Per questa ragione, per conciliare il lavoro con lo studio, si potrebbe optare per l’iscrizione presso atenei forti nella didattica online come Unicusano.

Dopo aver ottenuto il titolo di studio per diventare Commercialista il professionista dovrà iniziare un periodo di praticantato della durata di tre anni presso uno studio commercialista o un professionista già abilitato. Questo periodo potrà iniziare anche dopo aver conseguito la laurea triennale. In ogni caso nel momento in cui inizia la “pratica” bisognerà iscriversi nel Registro dei Dottori Commercialisti praticanti. Solo al termine del praticantato è possibile accedere all’Esame di Stato da Dottore Commercialista. L’esame sarà strutturato in tre prove scritte e in una prova orale. Superate le prove il professionista avrà conseguito l’abilitazione e potrà iscriversi nella Sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti. Coloro che sono in possesso della sola laurea triennale potranno comunque iscriversi all’Albo, dopo la pratica e l’Esame di Stato, ma nella Sezione B.

2. Controller

Si tratta del responsabile del controllo di gestione all’interno dell’azienda. Le sue mansioni ruotano intorno alla programmazione e al monitoraggio dell’attività̀ aziendale, soprattutto nel breve periodo, al fine di controllare e reportizzare, da un punto di vista economico, finanziario e gestionale, le condizioni della società.

3. Insegnante di Economia

Per poter svolgere questa professione il laureato Magistrale in Economia dovrà verificare se necessario integrare ulteriori crediti per la sua classe di concorso, dopodiché sarà indispensabile conseguire i 24 CFU. Il professionista in possesso di questi requisiti dovrà successivamente iscriversi nelle graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) per poter essere convocato per i primi incarichi e accumulare punteggio. Successivamente, e quando verranno indetti, si potrà accedere al concorso ordinario e/o straordinario per ottenere il ruolo.

4. Business Analyst



Questa figura professionale si occupa di migliorare l’attività commerciale di un’azienda al fine di garantire il raggiungimento di determinati obiettivi. Si occupa perlopiù dideterminare le necessità dell’azienda; proporre strategie grazie alla redazione periodica di report; individuare le aree critiche ed intervenire al fine di eliminarle; creare un piano d’intervento e il bilancio preventivo.

5. Project Manager Si tratta del responsabile di progetto il cui compito è organizzare il lavoro delle risorse per realizzare il progetto, o la serie di progetti, sviluppati dal Program Manager. È chiamato a organizzare, pianificare e monitorare l’attività quotidiana del team di progetto.