Scoperta la misteriosa Nuvola del Pipistrello nello spazio: un modello d’ombra fuori asse svela un’incredibile sorpresa

Un misterioso modello d’ombra nello spazio sta mettendo alla prova la nostra comprensione dell’universo.

Scoperta la misteriosa Nuvola del Pipistrello nello spazio (Foto@Pixabay)

I ricercatori hanno scoperto una strana formazione oscura nell’universo vicino grazie ai dati raccolti dallo Spitzer Space Telescope della NASA. Questa formazione oscura, chiamata “Nuvola del Pipistrello“, si trova a circa 800 anni luce di distanza dalla Terra nella costellazione di Orione.

La Nuvola del Pipistrello è stata identificata come una nebulosa oscura in precedenza, ma il modello d’ombra che si è rivelato attraverso i dati di Spitzer ha lasciato i ricercatori perplessi. Invece della forma a “V” che ci si aspetterebbe da una nebulosa oscura, il modello d’ombra sembra essere “fuori asse” rispetto alla nebulosa stessa.

I ricercatori hanno suggerito che ciò potrebbe essere dovuto alla presenza di un piccolo oggetto celeste, come una stella giovane, che potrebbe deformare il gas e la polvere circostanti, creando la strana formazione oscura. Altrimenti, potrebbe essere causata da una collisione tra due nebulose oscuri, ma ciò sembra meno probabile a causa della mancanza di evidenze della presenza di una seconda nebulosa.

Questa scoperta ha messo in luce quanto poco comprendiamo ancora dell’universo e ha suscitato l’interesse dei ricercatori per indagare ulteriormente sulla Nuvola del Pipistrello e su altri oggetti simili. Potrebbe fornire una nuova comprensione su come si formano e si evolvono le nebulose oscuri e come possono influire sulla formazione delle stelle e dei pianeti.

Tuttavia, per rispondere a queste domande, i ricercatori dovranno raccogliere dati più dettagliati e approfonditi. Sarà necessario l’uso di telescopi più potenti e sofisticati, come il Telescopio Spaziale James Webb, che verrà lanciato nel 2021, per poter esaminare la Nuvola del Pipistrello e altri oggetti celesti simili.