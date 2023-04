Scoperto nuovo bersaglio terapeutico per il glaucoma: NAD+ può ridurre la pressione intraoculare

Gli studiosi hanno individuato un nuovo bersaglio terapeutico che potrebbe aiutare nella lotta contro il glaucoma, una delle principali cause di cecità nel mondo.

Il glaucoma è una patologia che colpisce il nervo ottico e può causare perdita della vista in modo graduale e silenzioso. Si stima che circa 80 milioni di persone nel mondo siano affette da questa malattia e, se non trattata, può portare alla cecità.

Scoperto nuovo bersaglio terapeutico per il glaucoma (Foto@Pixabay)

Recentemente, una nuova ricerca pubblicata su Nature Communications ha rivelato che gli scienziati hanno scoperto un meccanismo che regola la funzione delle cellule di Müller, che sono importanti cellule di supporto nel tessuto retinico.

Il team di ricerca ha scoperto che un recettore chiamato GPR91 è presente in queste cellule di supporto e gioca un ruolo chiave nella regolazione della pressione intraoculare. Inoltre, i ricercatori hanno anche scoperto che il farmaco noto come nicotinamide adenina dinucleotide (NAD+) può influenzare questo recettore, portando a una diminuzione della pressione intraoculare.

La pressione intraoculare elevata è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo del glaucoma e la diminuzione di questa pressione può aiutare a prevenire la perdita della vista.

In un esperimento su topi, i ricercatori hanno somministrato NAD+ e hanno scoperto che ha portato a una riduzione significativa della pressione intraoculare. Inoltre, i ricercatori hanno anche dimostrato che la somministrazione di un antagonista del recettore GPR91 ha portato a un aumento della pressione intraoculare.

Questa scoperta potrebbe aprire nuove strade per il trattamento del glaucoma. Attualmente, il trattamento del glaucoma si concentra sulla riduzione della pressione intraoculare mediante farmaci come beta-bloccanti, inibitori dell’anidrasi carbonica e prostaglandine.

Tuttavia, questi farmaci spesso hanno effetti collaterali indesiderati e possono essere costosi. La scoperta di un nuovo bersaglio terapeutico potrebbe portare allo sviluppo di nuovi farmaci più efficaci e con meno effetti collaterali.

È importante notare che questa è ancora una ricerca preliminare e che sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati e valutare l’efficacia del NAD+ nel trattamento del glaucoma. Inoltre, ci sono anche alcune preoccupazioni sulla sicurezza del NAD+ a lungo termine.

In sintesi, la scoperta di un nuovo bersaglio terapeutico per il glaucoma potrebbe portare a nuove opzioni di trattamento per una malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per valutare l’efficacia e la sicurezza di questo approccio terapeutico.