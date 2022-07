Sega annuncia l’uscita di Genesis Mini 2

Dopo un lancio esclusivo sul mercato giapponese all’inizio di quest’anno, la console Genesis Mini 2 di Sega arriverà sugli altri mercati a ottobre.

Questa è una versione aggiornata dell’originale Gense Mini – o Mega Drive Mini come viene chiamata in Europa, una console nostalgica in miniatura che consente ai nativi degli anni ’80 di giocare ai giochi con cui sono cresciuti e ai più giovani di scoprire l’era dei 16bit.

Il Genesis Mini 2 arriverà in una configurazione ancora più compatta rispetto al suo predecessore e un design che corrisponde alla seconda versione del Genesis rilasciata nel 1994.

Questa versione arriva con un telecomando a sei pulsanti invece di tre, inoltre, il Mini 2 viene fornito con un hardware leggermente più potente e supporta anche i giochi Sega CD, un’espansione hardware che Sega ha offerto ai possessori di Genesis per supportare giochi 3D più avanzati e, naturalmente, CD.

L’elenco dei giochi si espande di conseguenza, con successi in CD Sega come Sonic CD e Shining Force CD, insieme agli amati giochi di corse Virtua Racing e Outrun.

Sega promette anche una serie di giochi bonus particolarmente rari o che non sono stati affatto venduti nei negozi. L’elenco completo includerà circa 50 giochi che ovviamente verranno preinstallati.

Negli USA la nuova console sarà commercializzata esclusivamente tramite Amazon, il prezzo sarà di 103,8 dollari.