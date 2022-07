Facebook consentirà fino a 5 profili diversi

Per svecchiare un social che sembra essersi arenato, Facebook ha deciso di permettere ad ogni utente di attivare fino a 5 profili diversi.

Facebook è alla ricerca di nuovi modi per generare interesse sul suo social network. La piattaforma sta attualmente testando la possibilità per gli utenti di creare più profili per un singolo account, come riporta il canale statunitense CNN.

“Offrire un’esperienza su misura agli utenti in base ai loro centri di interesse e alle loro relazioni“, ha spiegato Leonard Lam, portavoce di Facebook.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, gli utenti potranno creare fino a cinque profili diversi, tutti collegati all’account principale. Le consuete condizioni di utilizzo di Facebook si applicano a tutti questi profili.

Modellare i profili secondo le esigenze

L’utente può utilizzare diversi profili in base alle proprie attività o interessi. Una persona potrebbe ad esempio avere un profilo dedicato ai suoi amici, un altro ai suoi rapporti professionali, o ancora un altro ancora dedicato ad un’attività che esercita.

Una funzione abbastanza simile a quella che troviamo già su Instagram: la rete permette di cambiare account in pochi click.

Tuttavia, solo l’account principale potrà interagire, ovvero commentare o mettere “mi piace” ai post. Concretamente, si tratta più di avere cinque diversi feed di notizie piuttosto che di cinque diverse identità online.

Inoltre, anche se una persona ha cinque profili diversi, verrà comunque conteggiata come un solo utente. Questa funzionalità è attualmente in fase di test e Facebook non ha specificato quando o dove sarà operativa.