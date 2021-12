Sei sicuro che il tuo messaggio sia stato letto?

Gli smartphone che sono diventati così essenziali per le nostre vite possono fare molto di più dei computer che avevamo qualche anno fa.

Sono dispositivi di comunicazione, fotocamere, scanner, fitness tracker, videocamere, GPS, console di gioco ecc. ecc.

Gli smartphone possono fare tantissime cose, anche quelle che magari non immagini: Dalla misurazione dell’altezza alla trasformazione in telecomando della TV.

Quando si tratta di messaggi di testo, è bello sapere se il tuo messaggio è stato letto dal destinatario.

L’app di messaggistica di testo predefinita di Apple, iMessage, rende facile sapere se il destinatario ha letto il tuo messaggio.

C’è però un dettaglio. Sia il mittente che il destinatario devono utilizzare iMessage su iPhone o iPad e avere le conferme di lettura abilitate.

Quando invii un messaggio a qualcuno con le prove di lettura abilitate, noterai la parola “Leggi” sotto il tuo messaggio e quando si è aperto.

Per abilitare le conferme di lettura nell’app iMessage, fai clic su Impostazioni, scorri verso il basso e tocca Messaggi. Abilita la lettura delle ricevute di invio. Questi passaggi funzionano sia su Mac che su iPad.

Come gli utenti di iPhone, gli indicatori di lettura su Android richiedono che sia il mittente che il destinatario attivino la funzione. Le istruzioni possono variare a seconda del produttore, del modello e del sistema operativo del dispositivo.

Innanzitutto, apri l’applicazione Messaggi e vai alle impostazioni. A seconda del modello di telefono, del sistema operativo e del gestore di telefonia mobile, noterai una delle seguenti opzioni: Ricevute, Invia ricevute o Richiedi una ricevuta. Seleziona l’opzione appropriata.

Su un telefono Samsung, ad esempio, vai su Messaggi> Menu> Impostazioni> Impostazioni chat. Qui puoi attivare le conferme di lettura.

In Google Messaggi, apri Messaggi. Tocca il menu a tre punti (Altro)> Impostazioni> Modalità chat. Fare clic su Invia conferme di lettura.

Le conferme di lettura sono abilitate per impostazione predefinita in Facebook Messenger. Se vuoi disattivarli prima o poi, non puoi. Ma esiste una soluzione insidiosa che consente di leggere i messaggi senza creare un segnale di lettura.

Basta disattivare il Wi-Fi e la connessione mobile per leggere tutti i messaggi che hai ricevuto. Aprire l’applicazione e quindi attivare la modalità aereo. Quando hai finito di leggere i tuoi messaggi, assicurati di chiudere l’applicazione Messenger.

A differenza della sua società madre Facebook, puoi disattivare le conferme di lettura di WhatsApp .

Come fai a sapere quando qualcuno sta visualizzando il tuo messaggio utilizzando WhatsApp? Cerca i segni di spunta:

Un singolo segno di spunta grigio indica un messaggio inviato con successo.

La comparsa di un secondo segno di spunta grigio indica che il messaggio è stato recapitato al telefono del destinatario.

Entrambi i segni di spunta diventeranno blu se il destinatario ha visto il tuo messaggio.

Per disattivare questa funzione, fai clic su Impostazioni e quindi su Account. Seleziona l’opzione Privacy e disattiva le prove di lettura.

Dopo aver abilitato le conferme di lettura in tutte le tue applicazioni, non dovrai più chiederti o preoccuparti se un destinatario ha visto il tuo messaggio.

foto@Flickr