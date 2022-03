Sindrome di Guillain-Barré e vaccino Covid, quale verità

Il 13 luglio 2021, la FDA ha annunciato un aggiornamento della scheda informativa EUA del vaccino contro il Covid-19 Johnson & Johnson (J&J) per includere un avviso sulla sindrome di Guillain-Barré (GBS).

Sulla base di un’analisi dei dati di Vaccine Adverse Event Reporting (VAERS), ci sono state 100 segnalazioni preliminari di GBS a seguito della vaccinazione con il vaccino J&J.

Questi casi sono stati in gran parte segnalati circa due settimane dopo la vaccinazione e per lo più nei maschi, molti di età pari o superiore a 50 anni.

Cos’è la sindrome di Guillan-Barré

La sindrome di Guillain-Barré (GBS) è una malattia autoimmune del sistema nervoso periferico che in genere si sviluppa entro 4 settimane dall’infezione.

Oltre alle malattie infettive convenzionali che conosciamo, sono state suggerite anche malattie infettive emergenti, come l’infezione da virus Zika e la recente pandemia da Coronavirus (COVID-19) causate dalla sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2). da associare a GBS.

GBS è principalmente classificato in un sottotipo demielinizzante noto come polineuropatia demielinizzante infiammatoria acuta (AIDP) e un sottotipo assonale noto come neuropatia assonale motoria acuta (AMAN).

La maggior parte dei pazienti che sviluppano GBS dopo l’infezione da virus Zika o Covid-19 hanno AIDP.

Sebbene tale mimetismo tra agenti patogeni specifici e componenti delle cellule mieliniche o di Schwann non sia stato chiaramente dimostrato nell’AIDP, è stata suggerita una somiglianza del virus Zika e delle proteine ​​SARS-CoV-2 con le proteine ​​umane.

Con lo sviluppo del commercio e dei viaggi globali, le malattie infettive emergenti continueranno a minacciare la salute pubblica.

Da questo punto di vista, lo sviluppo di vaccini e farmaci antivirali è importante per preparare e controllare le malattie infettive emergenti.

Sebbene una diminuzione del numero di pazienti dopo l’epidemia di Zika del 2015-2016 abbia aumentato la difficoltà di condurre studi di fase 3 per i vaccini contro il virus Zika, l’efficacia e la sicurezza di nuovi vaccini sono state recentemente dimostrate per COVID-19.

In generale, i vaccini possono ridurre il rischio di malattie infettive stimolando il sistema immunitario, e le discussioni sull’aumento del rischio di malattie autoimmuni, come GBS, sono in corso da molti anni.

Tuttavia, il rischio di GBS non è considerato un motivo legittimo per limitare la somministrazione dei vaccini attualmente disponibili, poiché è stata dimostrata solo un’associazione banale o nessuna associazione con GBS.