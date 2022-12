Smagliature: cosa sono e da cosa sono dovute

Avete presente quelle piccole strisce che compaiono sulla pelle nel momento in cui la forma del nostro corpo cambia più o meno radicalmente? Ecco, quelle sono le rinomate smagliature. Si tratta di un inestetismo piuttosto diffuso e di cui possono soffrire tutti, sia uomini che donne. I maschi, solitamente, sono meno soggetti alla presenza delle smagliature sul corpo (circa il 30%), mentre esse sono più diffuse sulle donne (80%), con picchi di percentuale che sfiorano il 90% quando si parla di soggetti femminili in gravidanza.

Cause e fattori di rischio

Ma perché le smagliature appaiono sul nostro corpo? Come detto in apertura, esse sono frutto della rottura delle fibre epidermiche della nostra cute. Pertanto questa lesione può essere causata da fattori diversi. Si pensi al cambiamento radicale che il nostro corpo subisce nel corso dello sviluppo in età adolescenziale, con la pelle che si tende ogni giorno di più a causa della crescita in altezza della persona, oppure in gravidanza, con il ventre che aumenta di volume repentinamente, causando la rottura delle fibre della pelle in quel punto. Altra causa della presenza di smagliature sul nostro corpo è quella dell’aumento/perdita di peso di entità importante, che comporta un cambio radicale del tessuto epidermico.

Ma è comprovato che persino l’uso prolungato di alcuni farmaci, come il cortisone o gli steroidi, possa provocare la comparsa di queste strie a causa del repentino aumento della massa muscolare. Attenzione, poi, agli interventi che prevedano l’applicazione di protesi, specialmente al seno delle donne, e alle predisposizioni genetiche e costituzionali del proprio fisico, che potrebbero essere frutto della comparsa di smagliature in modo del tutto naturale.

Ovviamente, per quanto queste strie siano difficili da eliminare, esistono dei rimedi che permettono sia di prevenire che trattare le smagliature. Molti di questi sono trovabili in rete consultando delle apposite guide che spiegano nel dettaglio come trattare le cicatrici, che siano esse smagliature, graffi, lacerazioni o un qualsiasi altro segno epidermico rimasto indelebile sulla pelle del proprio corpo nel corso della vita. In fondo a tutto c’è rimedio.

Sintomi e differenza tra smagliature bianche e rosse

Ma cosa sono nello specifico le smagliature e dove si possono presentare sul nostro corpo? Generalmente esse sono delle piccole atrofie lineari, dette anche strie, che si rendono visibili sulla cute nel momento in cui si verificano le rotture delle fibre elastiche del tessuto epidermico.

Per quel che concerne i sintomi esse si presentano solitamente in zone specifiche del corpo, nelle quali la cute risulta più tesa. Tra quelle in comune tra uomo e donna si annoverano le smagliature sulla schiena, sui glutei e sulla pancia, mentre nelle persone di sesso femminile c’è possibilità anche di localizzarle su seno, pancia e ascelle. Le smagliature, poi, possono apparire bianche lucide o rossastre.

Non esiste una vera e propria differenza tra le due tipologie, in quanto quelle rosse appaiono nel momento in cui si verifica la rottura delle fibre elastiche della cute e quindi testimoniano solamente il fatto che essa è accaduta in tempi recenti con un aumento conseguente della vascolarizzazione in quel punto.

Dopo qualche mese, le smagliature rosse assumono una colorazione biancastra e permanente, con la tipica forma della cicatrice, la quale difficilmente potrà scomparire dal corpo con il tempo. Infine, queste strie appaiono al tatto piuttosto flaccide, facilmente afferrabili, conseguenza del fatto che la pelle, in quel punto, ha perso l’elasticità cutanea originale.