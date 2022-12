Suicidio tra i giovani legato a fattori genetici

Uno studio recente ha rilevato che i tentativi di suicidio e l’attuazione del suicidio erano più comuni nei bambini con fattori genetici legati ai tentativi di suicidio.

I tentativi di suicidio (SA) e l’ideazione suicidaria (SI) possono essere collegati a fattori genetici che persistono per tutta la durata della vita di un individuo, secondo uno studio recente.

Il suicidio è la causa di oltre l’1% dei decessi negli Stati Uniti ogni anno, con il suicidio tra i preadolescenti che registra un’inclinazione costante dal 2010. L’IS tra i giovani raggiunge il 15%, mentre gli SA hanno raggiunto oltre il 2%. Questi pensieri e comportamenti suicidari (STB) mancano di studi sul loro fattore di rischio, rendendo difficile la prevenzione e l’intervento.

Nello studio Adolescent Brain Cognitive Development, i ricercatori hanno raccolto dati da 11.878 bambini negli Stati Uniti di età compresa tra 9 e 10 anni. I dati provengono da un’indagine sui suicidi e sono stati raccolti per 3 anni consecutivi. Sono stati raccolti anche i dati genetici fenotipici e dell’intero genoma dei partecipanti.

Nello studio, i bambini che hanno riferito di tentativi di suicidio che sono stati realizzati, interrotti o abortiti sono stati classificati come SA. I partecipanti con SI ma senza SA riportate sono stati classificati in una categoria SI. I punteggi di rischio poligenico (PRS) sono stati classificati per i partecipanti in base all’associazione genome-wide e ai controlli di ascendenza europea.

I PRS SA erano comunemente associati a SA per tutta la vita nei bambini di origine europea. Quando si tiene conto del background sociodemografico dei bambini, dei sintomi psicopatologici, delle storie di suicidio e della salute mentale dei genitori e dei PRS per il disturbo depressivo maggiore (MDD) e il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), queste associazioni sono rimaste.

Il rischio genetico di SA era il più delle volte parzialmente mediato da umore depressivo e comportamento aggressivo, insieme a problemi comportamentali come problemi di attenzione, comportamento trasgressivo e problemi sociali. Nel complesso, la prevalenza una tantum di SA è triplicata rispetto al basale dopo 2 anni.

I dati associavano varianti genetiche comuni che aumentavano il rischio di SA con SA nei bambini. Le associazioni erano indipendenti dal rischio genetico di ADHD e MDD. Tenendo conto dei fattori di rischio di suicidio clinici, sociodemografici e familiari, le associazioni sono rimaste significative.

Questo studio ha compiuto progressi sostanziali nello studio della genetica del suicidio nei bambini. Con l’aumento delle malattie sessualmente trasmissibili nei giovani, i ricercatori hanno notato l’importanza delle associazioni tra rischio genetico per SA e SA nei bambini piccoli.