Caduta dei capelli: I motivi che non conosci

Esistono dei fattori basilari che causano la caduta dei capelli.

Lo stress, la genetica e la chemioterapia sono le cause più comuni della perdita di capelli sia negli uomini che nelle donne, ma anche altri fattori, come la formazione di malattie e batteri, possono causare questo problema.

Ma esistono anche possibili cause “sorprendenti” della caduta dei capelli, tra cui troppo shampoo a secco e inquinamento atmosferico.

Usare troppo shampoo a secco può portare a un accumulo di batteri, che può portare alla caduta dei capelli.

Lo shampoo a secco è un prodotto per capelli che assorbe l’olio per mantenere i capelli puliti senza lavarli. Molti shampoo secchi contengono amido, farina o talco e sono disponibili in polvere o aerosol.

I dermatologi hanno spiegato a Business Insider che l’uso eccessivo di questo prodotto può causare la caduta dei capelli. L’accumulo di shampoo secco sul cuoio capelluto può intrappolare i batteri, causando l’infiammazione dei follicoli piliferi sotto forma di brufoli o cisti.

I dermatologi hanno affermato che le pustole o le cisti si seccano e si trasformano in croste, il che porta alla rottura dei follicoli piliferi e alla caduta dei capelli.

Anche lo stress è un fattore scatenante: Gli psicologi hanno recentemente spiegato, tramite Refinery29, che il disturbo da stress post-traumatico può elevare gli ormoni dello stress di una persona per lunghi periodi di tempo, causando la caduta dei capelli mesi dopo l’esposizione all’evento traumatico.

Business Insider ha riferito in precedenza che lo stress è la seconda causa più comune di caduta dei capelli. Secondo i dermatologi, lo stress fisico o emotivo fa sì che il corpo entri in modalità di sopravvivenza e interrompa le funzioni non essenziali, come la crescita dei capelli.

E sebbene i capelli tendano a ricrescere pochi mesi dopo un evento stressante, le persone con PTSD subiscono una perdita continua perché i loro corpi sono sottoposti a “stress estremo” per un periodo più lungo.

Anche il Covid può portare alla caduta dei capelli

Molti pazienti colpiti da “Covid-19” hanno riportato una temporanea perdita di capelli, un’affermazione rafforzata da uno studio del gennaio 2021 pubblicato su The Lancet, che ha identificato la caduta dei capelli come un sintomo “a lungo termine” di “Covid” nei mesi successivi all’infezione con il virus.

Come il disturbo da stress post-traumatico, la malattia e la febbre sono fattori di stress che inducono il corpo a “spegnere” le funzioni non essenziali, secondo l’American Academy of Dermatology.

I ricercatori hanno affermato che sebbene la caduta dei capelli sia comune 2-3 mesi dopo una febbre o una malattia, la maggior parte delle persone vede i propri capelli apparire di nuovo normali e smettono di cadere 6-9 mesi dopo essersi ammalati.

Anche la perdita di peso può essere un fattore

Alcune diete alla moda e il digiuno intermittente intenso possono portare alla caduta dei capelli e ad altre interruzioni delle funzioni corporee perché privano il corpo di nutrienti essenziali.

La perdita dei capelli è comune anche tra i pazienti sottoposti a chirurgia per la perdita di peso, secondo Penn Medicine.

Non mangiare abbastanza proteine, la sostanza di cui sono fatti i follicoli piliferi, e bassi livelli di vitamina D e ferro sono cause comuni di perdita di capelli.

L’inquinamento atmosferico può ostacolare la crescita dei capelli, ma sono necessarie ulteriori ricerche

Gli inquinanti atmosferici derivanti dalla combustione di combustibili fossili e dalle attività industriali contribuiscono a problemi di salute a lungo termine come malattie cardiache e polmonari.

Quindi i ricercatori stanno studiando come queste molecole influenzano la nostra pelle e i nostri capelli

E uno studio del 2019 dalla Corea del Sud ha scoperto che l’esposizione a particelle diesel e polvere ha ridotto i livelli di cellule che determinano la crescita e la ritenzione dei capelli.

“Sappiamo che una pelle sana del cuoio capelluto è importante per la crescita di capelli sani e che l’inquinamento può essere dannoso per la pelle“, ha affermato Michelle Blaisor, tricologa. E se la pelle è compromessa, i follicoli piliferi possono essere colpiti perché i follicoli sono una delle estremità della pelle.

Ma sono necessarie ulteriori ricerche per capire meglio come l’inquinamento influisce sulla crescita dei capelli.