Sta arrivando la cometa del diavolo

La cometa 12P/Pons-Brooks, meglio conosciuta come “cometa del diavolo“, sta attirando l’attenzione degli appassionati di astronomia e del pubblico generale grazie al suo aspetto insolito e alla sua rarità. Con un diametro stimato di circa 30km, più grande del Monte Everest, questa cometa di tipo Halley completa la sua orbita intorno al Sole ogni 71,3 anni, rendendola un evento celeste non comune e molto atteso​​.

Il soprannome “cometa del diavolo” deriva dalla sua forma unica, che ricorda due “corna” composte da ghiaccio e gas, osservabili durante determinati momenti della sua traiettoria. Questo aspetto particolare ha catturato l’immaginazione del pubblico e dei media, che hanno anche paragonato la sua forma a quella del Millennium Falcon, la nave spaziale della saga di Star Wars​​​​.

Uno degli aspetti più affascinanti di 12P/Pons-Brooks è che sarà visibile durante l’eclissi solare totale dell’8 aprile 2024. Grazie alla coincidenza temporale con l’eclissi, quando il giorno si trasformerà temporaneamente in notte, gli osservatori avranno l’opportunità unica di vedere la cometa in un cielo insolitamente buio, insieme a stelle e pianeti normalmente invisibili durante il giorno​​. L’apparizione della cometa vicino al Sole eclissato offre una rara opportunità di osservazione che entusiasma sia gli astronomi professionisti che i dilettanti.

La scoperta che la cometa Pons-Brooks sarebbe stata vicina al Sole eclissato durante l’eclissi totale del 2024 è stata fatta da Dave Weixelman, un astrofotografo e appassionato di comete di Nevada City, California. Utilizzando il software SkySafari, ha previsto che la cometa sarebbe stata visibile vicino a Giove, a circa 24,5° dal Sole eclissato, rendendola potenzialmente visibile a chi osserva con binocoli o telescopi​​.

Nonostante l’aspetto minaccioso suggerito dal suo nome, la “cometa del diavolo” non rappresenta alcun pericolo per la Terra. La sua orbita altamente inclinata la porta attraverso il sistema solare interno tra le orbite della Terra e di Venere, senza mai incrociare l’orbita del nostro pianeta​​. Questo passaggio vicino alla Terra è un’occasione per la comunità scientifica di studiare più da vicino una cometa di tipo Halley e per il pubblico di assistere a un raro e spettacolare evento celeste.

Per osservatori fortunati e in condizioni ideali, la cometa è ora visibile a occhio nudo sotto cieli particolarmente bui, sebbene sia più facilmente osservabile con l’ausilio di strumenti come binocoli o telescopi. Raggiungendo una magnitudine di 5, il confine tradizionale per la visibilità a occhio nudo, le condizioni favorevoli possono permettere di vederla senza ausili ottici, sebbene gli strumenti possano notevolmente aumentare le possibilità di osservazione​​.

In conclusione, la “cometa del diavolo” 12P/Pons-Brooks si sta rivelando uno degli eventi astronomici più intriganti e spettacolari del 2024. Con la sua apparizione durante l’eclissi solare totale e la possibilità di essere vista a occhio nudo, offre agli appassionati di astronomia e al pubblico un’occasione unica per testimoniare la bellezza e il mistero dell’universo che ci circonda.