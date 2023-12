Sviluppo Recente e Impatto della ‘Sindrome del Polmone Bianco’ nei Casi di Polmonite da Mycoplasma

La “Sindrome del Polmone Bianco” è un termine recentemente emerso per descrivere casi di polmonite che stanno aumentando in diverse parti del mondo, incluso l’Europa, gli Stati Uniti e la Cina. Tuttavia, è importante chiarire che “Sindrome del Polmone Bianco” non è un termine medico riconosciuto ufficialmente; piuttosto, è un nome colloquiale attribuito alla polmonite causata dall’infezione batterica Mycoplasma pneumoniae, una causa comune di polmonite, soprattutto nei bambini.

Cosa è la Polmonite da Mycoplasma?

La polmonite causata dal Mycoplasma pneumoniae è un’infezione che colpisce i sacchi d’aria nei polmoni, che spesso si riempiono di liquido o pus. Questo tipo di polmonite è comunemente conosciuta come “polmonite ambulante” poiché è di solito più lieve rispetto ad altre forme di polmonite e raramente richiede il ricovero ospedaliero​​.

Sintomi e Trattamento

I sintomi della polmonite da Mycoplasma includono febbre, tosse, fatica, difficoltà respiratorie e produzione di muco verde (espettorato). Anche se la maggior parte delle persone migliora senza trattamento, esistono antibiotici che possono aiutare nelle infezioni più gravi​​​​.

Diffusione Recente e Preoccupazioni per la Salute

Questa forma di polmonite è diventata preoccupante a seguito della sua recente diffusione in Europa, con tassi di polmonite più ampi che hanno raggiunto livelli “epidemici” in alcuni paesi come Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera​​. Inoltre, è stata registrata una significativa crescita di casi nei bambini in Ohio, USA, e un modesto aumento in Massachusetts​​.

Fattori Contribuenti

Secondo gli esperti, l’incremento dei casi potrebbe essere dovuto in parte alle conseguenze della pandemia di COVID-19. Durante i periodi di lockdown e isolamento, molti bambini non hanno potuto costruire un’immunità contro l’infezione da Mycoplasma, portando a un’insorgenza più diffusa della malattia in questa stagione rispetto agli anni precedenti​​. Inoltre, la polmonite da Mycoplasma tende a verificarsi ciclicamente ogni uno-tre anni​​.

Il Termine “Sindrome del Polmone Bianco”

Il nome “Sindrome del Polmone Bianco” deriva dall’aspetto delle infiammazioni polmonari sulle radiografie, dove possono apparire come macchie bianche. Tuttavia, è importante sottolineare che questo termine non è specifico per la polmonite da Mycoplasma e può essere applicato a qualsiasi tipo di polmonite evidenziata tramite radiografie o tomografie computerizzate (CT)​​.

Conclusioni

In sintesi, la cosiddetta “Sindrome del Polmone Bianco” si riferisce a un aumento di casi di polmonite, in particolare quelli causati dal batterio Mycoplasma pneumoniae. Nonostante la preoccupazione suscitata, gli esperti affermano che si tratta di un incremento stagionale di infezioni respiratorie, leggermente superiore al solito ma non inaspettato, e non dovuto a un patogeno nuovo o sconosciuto​​.