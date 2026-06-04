Un ballo decisamente troppo intimo alla festa di fine stagione e un fidanzamento ufficiale saltato all’improvviso. Dietro le quinte della seguitissima serie TV turca Taşacak Bu Deniz è scoppiato un vero e proprio caso mediatico che sta appassionando i fan dello show.

Al centro del triangolo ci sono i due protagonisti della serie, Ali Öner e Zeynep Atılgan, e l’ex fidanzata di lui, Livanur Aydın, che ha deciso di rompere il silenzio dopo mesi di speculazioni e rumor mai confermati.

Il video del “set aşkı” (amore sul set) fa il giro del web

Tutto è iniziato durante la cena ufficiale per il finale di stagione di Taşacak Bu Deniz. Quella che doveva essere una semplice serata di festeggiamenti tra cast e troupe si è trasformata nel fulcro del gossip turco.

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I video dei balli complici e ravvicinati tra Ali Öner e Zeynep Atılgan hanno fatto immediatamente il giro dei social network. Per i fan e per gli esperti di cronaca rosa si è trattato della conferma definitiva di una voce che circolava da tempo nei corridoi della produzione: l’intesa tra i due attori non sarebbe solo professionale, ma si sarebbe trasformata in una vera storia d’amore nata sul set.

La reazione dell’ex fidanzata: “I vostri dubbi erano la mia realtà”

Le immagini della festa hanno inevitabilmente riacceso i riflettori su un tempismo sospetto che, lo scorso agosto, aveva fatto discutere i follower della coppia. Ali Öner e la storica compagna Livanur Aydın si erano infatti fidanzati ufficialmente con una cerimonia privata in famiglia. Poco dopo, però, il matrimonio è saltato improvvisamente senza spiegazioni ufficiali.

Dopo l’ondata di messaggi ricevuti nelle ultime ore, Livanur Aydın ha deciso di affidare ai social uno sfogo amaro che sembra confermare i sospetti di tradimento:

“Le scelte e i comportamenti delle persone a volte superano qualsiasi parola. Quelli che per voi oggi sono solo sospetti confermati, purtroppo erano la mia realtà fin dall’inizio. Non c’è molto da aggiungere, tutto è fin troppo evidente.”

La Aydın ha comunque specificato di aver voltato pagina, chiedendo a media e fan di non associare più il suo nome a questa vicenda per poter preservare la sua serenità e concentrarsi sul futuro.

Cosa c’è di vero? I fatti e i nodi da sciogliere

Per fare chiarezza in questo vortice di indiscrezioni, ecco i punti chiave della vicenda che sta dividendo il pubblico della serie:

Cosa è confermato: L’intesa pubblica tra Ali Öner e Zeynep Atılgan alla festa di fine produzione e la rottura ufficiale (confermato dall’ex fidanzata) causata da comportamenti ritenuti scorretti.

L’intesa pubblica tra Ali Öner e Zeynep Atılgan alla festa di fine produzione e la rottura ufficiale (confermato dall’ex fidanzata) causata da comportamenti ritenuti scorretti. Cosa non è confermato: Né Ali Öner né Zeynep Atılgan hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per definire il loro attuale status sentimentale o per rispondere direttamente alle accuse di Livanur Aydın.

Mentre le riprese di Taşacak Bu Deniz si fermano per la pausa estiva, l’attenzione dei telespettatori è ormai sdoppiata: se da un lato si attende di capire come si evolveranno le trame dello show, dall’altro l’evoluzione di questo triangolo amoroso promette di infiammare l’estate del gossip internazionale.