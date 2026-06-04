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Terremoto nel cast di Taşacak Bu Deniz: il ballo scatena il gossip sul set

Gino Santonastaso

Un ballo decisamente troppo intimo alla festa di fine stagione e un fidanzamento ufficiale saltato all’improvviso. Dietro le quinte della seguitissima serie TV turca Taşacak Bu Deniz è scoppiato un vero e proprio caso mediatico che sta appassionando i fan dello show.

Al centro del triangolo ci sono i due protagonisti della serie, Ali Öner e Zeynep Atılgan, e l’ex fidanzata di lui, Livanur Aydın, che ha deciso di rompere il silenzio dopo mesi di speculazioni e rumor mai confermati.

Il video del “set aşkı” (amore sul set) fa il giro del web

Tutto è iniziato durante la cena ufficiale per il finale di stagione di Taşacak Bu Deniz. Quella che doveva essere una semplice serata di festeggiamenti tra cast e troupe si è trasformata nel fulcro del gossip turco.

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I video dei balli complici e ravvicinati tra Ali Öner e Zeynep Atılgan hanno fatto immediatamente il giro dei social network. Per i fan e per gli esperti di cronaca rosa si è trattato della conferma definitiva di una voce che circolava da tempo nei corridoi della produzione: l’intesa tra i due attori non sarebbe solo professionale, ma si sarebbe trasformata in una vera storia d’amore nata sul set.

La reazione dell’ex fidanzata: “I vostri dubbi erano la mia realtà”

Le immagini della festa hanno inevitabilmente riacceso i riflettori su un tempismo sospetto che, lo scorso agosto, aveva fatto discutere i follower della coppia. Ali Öner e la storica compagna Livanur Aydın si erano infatti fidanzati ufficialmente con una cerimonia privata in famiglia. Poco dopo, però, il matrimonio è saltato improvvisamente senza spiegazioni ufficiali.

Dopo l’ondata di messaggi ricevuti nelle ultime ore, Livanur Aydın ha deciso di affidare ai social uno sfogo amaro che sembra confermare i sospetti di tradimento:

“Le scelte e i comportamenti delle persone a volte superano qualsiasi parola. Quelli che per voi oggi sono solo sospetti confermati, purtroppo erano la mia realtà fin dall’inizio. Non c’è molto da aggiungere, tutto è fin troppo evidente.”

La Aydın ha comunque specificato di aver voltato pagina, chiedendo a media e fan di non associare più il suo nome a questa vicenda per poter preservare la sua serenità e concentrarsi sul futuro.

Cosa c’è di vero? I fatti e i nodi da sciogliere

Per fare chiarezza in questo vortice di indiscrezioni, ecco i punti chiave della vicenda che sta dividendo il pubblico della serie:

  • Cosa è confermato: L’intesa pubblica tra Ali Öner e Zeynep Atılgan alla festa di fine produzione e la rottura ufficiale (confermato dall’ex fidanzata) causata da comportamenti ritenuti scorretti.
  • Cosa non è confermato: Né Ali Öner né Zeynep Atılgan hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per definire il loro attuale status sentimentale o per rispondere direttamente alle accuse di Livanur Aydın.

Mentre le riprese di Taşacak Bu Deniz si fermano per la pausa estiva, l’attenzione dei telespettatori è ormai sdoppiata: se da un lato si attende di capire come si evolveranno le trame dello show, dall’altro l’evoluzione di questo triangolo amoroso promette di infiammare l’estate del gossip internazionale.

By Gino Santonastaso

Segue cinema, serie TV, streaming e cultura pop. Su ItaliaGlobale cura contenuti su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+, saghe cinematografiche, finali spiegati, personaggi e tendenze dell’intrattenimento digitale.

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