The Last Of Us, i particolari del provino di Bella Ramsey

Abbiamo avuto modo di vedere il trailer di The Last of Us, che ha intrigato molto il pubblico, soprattutto gli amanti del videogame.

Non è stato possibile ovviamente capire molto dell’interpretazione degli attori Pedro Pascal (Joel Miller) e Bella Ramsey (Ellie), ma le prime scene sono state ben accolte per il modo in cui sembrano catturare la personalità di entrambi i protagonisti.

Molti infatti, hanno ipotizzato che gli attori, in particolare Bella Ramsey, abbia studiato il videogame per cercare di entrare nel personaggio di Ellie.

Le rivelazioni di Bella Ramsey sul personaggio di Ellie

La giovane attrice ha infatti spiegato di non aver mai studiato il personaggio dal videogame e anzi, ha rivelato, le è stato suggerito di non farlo durante il provino.

Ramsey ha partecipato a un’intervista con USA Today e in essa ha rivelato che quando ha fatto per la prima volta un provino per il ruolo di Ellie, i responsabili del progetto gli hanno chiesto se avesse già studiato la parte di The Last of Us.

La cosa interessante è che, dopo aver sentito una risposta negativa dall’attrice, le hanno raccomandato di non farlo.

Il motivo per cui questo è stato suggerito a Ramsey è sconosciuto, ma potrebbe benissimo essere perché lei possa così seguire meccanicamente i momenti del gioco mentre li recita, forse perché i sentimenti siano crudi e le reazioni più naturali durante le riprese.

Inoltre, c’è la possibilità che i project manager volessero che Bella Ramsey facesse la sua interpretazione senza fare affidamento sulle scene del gioco o senza conoscere le reazioni dei personaggi nel videogioco.