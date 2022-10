The Last Of Us e NotMyEllie tutti contro Bella Ramsey

HBO Max ha deciso di puntare tutto su un successo mondiale, ovvero una serie su The Last of Us.

È uno dei giochi più acclamati dalla critica di questo millennio fino ad oggi, il che lo rende un progetto difficile.

I film tratti dai videogame, o anche le serie, sono già complicati di per se e spesso non hanno riscontri, ma la HBO sembra davvero essere sulla strada giusta.

The Last of Us dal videogame alla serie

Nel caso tu non abbia mai giocato al videogame The Last of Us, conviene farlo immediatamente perchè avrai tempo fino agli inizi del 2023, periodo nel quale uscirà la serie.

Il videogame racconta una storia profondamente commovente su una giovane ragazza in un mondo post-apocalittico che è stato conquistato da ghoul infetti.

L’esperto di sopravvivenza Joel Miller ha il compito di aiutare questa giovane ragazza, Ellie, a sopravvivere. Non solo tra i brividi affamati, ma anche tra i medici che pensano che questa giovane donna potrebbe essere la soluzione alla “maledizione” che grava sulla terra.

La serie su HBO Max segue grosso modo la storia del primo gioco (oggi è uscita anche la seconda parte). Tuttavia, nella serie apprendiamo anche di più su come è andata Ellie prima dell’inizio del primo gioco.

La prima stagione è composta da 10 episodi che di certo non seguono tutti da vicino il gioco. In effetti, il fatto che la leggenda dello studio Naughty Dog Neil Druckmann (che ha anche lavorato al gioco) sia coinvolta nella serie assicura che aggiunga anche elementi che non abbiamo mai visto nel gioco perché erano stati tagliati.

The Last of Us molti sono scettici sulla serie

Molti sono scettici riguardo alla trasposizione del videogame, principalmente perchè i film e le serie basate sui giochi sono quasi sempre un flop, ma anche perchè molti fan sono rimasti a bocca asciutta visto che un film di The Last of Us era in lavorazione da anni ed è stato completamente bloccato.

La risposta al nuovo trailer è molto entusiasta, anche se allo stesso tempo vediamo che molte persone pensano che il personaggio di Ellie non sia stato scelto correttamente.

L’hashtag #NotMyEllie è circolato sui social media poiché i fan credono che la donna che la interpreta, Bella Ramsey, non sia affatto un tipo da Ellie.

Non si sa quando The Last of Us sarà su HBO Max, di certo si parla di 2023.

fonte@dutchcowboys