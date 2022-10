Cosa dobbiamo aspettarci da The Midnight Club nuova serie Netflix

Il creatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass porta sul piccolo schermo una serie intrisa di mistero e horror, grazie alla produzione Netflix.

La serie The Midnight Club uscirà su Netflix tra pochi giorni. La serie è ambientata in una casa per giovani malati terminali, che ogni sera a mezzanotte si intrattengono con storie spaventose.

Fanno anche un patto: chi muore per primo cercherà di entrare in contatto con gli altri dell’aldilà. The Midnight Club è basato sul libro di Christopher Pike, che è stato curato da Mike Flanagan (Doctor Sleep).

Flanagan ha già realizzato The Haunting of Hill House e Midnight Mass per Netflix, anche se la sua nuova serie horror, a differenza di quei titoli precedenti, è adatta anche agli spettatori più giovani, almeno stando a quanto riferito dallo stesso autore.

L’attrice Heather Langenkamp interpreta il dottore che gestisce la casa.

Il trailer di The Midnight Club

Come detto la serie è basata sul romanzo di Christopher Pike, The Midnight Club, come si vede anche dal trailer in rete, è incentrato su un gruppo affiatato di giovani adulti malati terminali che vivono in un ospizio gestito da un misterioso dottore.

La serie segna l’ultima collaborazione di Flanagan e Netflix dopo aver collaborato a The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass.

Nella serie, l’icona dell’orrore Heather Langenkamp (Nightmare at Elm Street) interpreta il ruolo dell’enigmatico dottore che gestisce la struttura.

È affiancata da Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard e Sauriyan Sapkota. Ci sono anche ruoli per Zach Gilford, Iman Benson, Larsen Thompson, Matt Biedel, Crystal Balint, William B. Davis, Crystal Balint e Patricia Drake.