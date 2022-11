Turinabol – uso sportivo ed effetti sull’organismo

Il campo di applicazione degli anabolizzanti steroidei è piuttosto ampio. Inizialmente il Turinabol, facile da acquistare grazie alla sua diffusione sul mercato moderno, veniva utilizzato in atletica per aumentare la velocità e la resistenza degli atleti. Ulteriori ricerche hanno dimostrato l’efficacia dell’introduzione di questo prodotto nel mondo del bodybuilding professionale.

Qual è l’effetto del Turinabol sul corpo dell’atleta?

La struttura chimica dello steroide è praticamente identica a quella del metano, un altro prodotto popolare tra i bodybuilder. La differenza principale è la presenza di un atomo di cloro aggiuntivo. Ecco perché il Turinabol ha un tale effetto sul corpo:

Aumento graduale della massa muscolare (da 3 a 5 kg in un mese). Alcuni atleti ritengono che l’assunzione del prodotto non sia sufficientemente efficace, ma bisogna capire che durante tale corso l’atleta ottiene muscoli secchi e rigidi, non acqua.

La produzione naturale di testosterone non viene praticamente soppressa. Questo aiuta a mantenere la secrezione di ormoni sessuali maschili a un livello stabile e i bodybuilder hanno meno probabilità di sperimentare effetti collaterali dal farmaco.

L’aumento della forza e della resistenza consente agli uomini di trascorrere più tempo in palestra.

Uno dei principali vantaggi di Turinabol è la sua mancanza di aromatizzazione. Le atlete che utilizzano questo steroide non subiscono un aumento della concentrazione di estrogeni. Di conseguenza, l’atleta non deve temere problemi di ginecomastia e di pelle e la terapia post-corso sarà la più breve possibile.

Istruzioni per l’uso di Turinabol

Il farmaco viene assunto per via orale. L’emivita dei componenti attivi della composizione dura circa 16 ore, quindi per mantenere il background ormonale gli esperti raccomandano di assumere le pillole due volte al giorno prima dei pasti. Questo metodo di assunzione è adatto sia agli uomini che alle donne, ma è importante seguire il dosaggio corretto.

Un atleta adulto senza problemi di salute avrà bisogno di 30-50 mg di questa sostanza, mentre per le ragazze non più di 20. Il corso dura fino a 2 mesi; un uso ulteriore aumenta significativamente il rischio di reazioni avverse. Poiché il processo di aumento della massa muscolare è piuttosto lento, un ciclo inferiore alle 3 settimane sarebbe inefficace. Per gli atleti alle prime armi, la durata minima dell’uso di anabolizzanti è di 6 settimane.

Turinabol dà ottimi risultati se assunto da solo, ma i risultati possono essere migliorati combinandolo con altri farmaci. Per l’aumento di peso, il Nandrolone sotto forma di soluzione iniettabile è un ottimo “vicino” per lo steroide, mentre per l’asciugatura lo Stanozolol contribuisce a creare una combinazione ideale.