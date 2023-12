Tutti vogliono vedere Una poltrona per due o nessuno lo vuole più vedere

“Una Poltrona per Due,” noto anche come “Trading Places” in inglese, è un classico della commedia che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema. Il film, uscito nel 1983, è una vivida rappresentazione delle disuguaglianze di classe, delle tensioni razziali e degli stereotipi di genere, elementi che continuano a risonare con il pubblico di oggi.

La trama del film si svolge a Philadelphia, Pennsylvania, e ruota attorno ai personaggi di Louis Winthorpe III (interpretato da Dan Aykroyd) e Billy Ray Valentine (Eddie Murphy). Louis, un direttore di una ditta di brokeraggio di materie prime, e Billy Ray, un truffatore di strada, vedono le loro vite capovolgersi a seguito di una scommessa fatta dai fratelli Duke, due ricchi e spietati uomini d’affari. I Duke vogliono testare la teoria secondo cui l’ambiente influisce più della natura nell’ascensione sociale di una persona, scambiando così le posizioni di Louis e Billy Ray.

Il film inizia con i fratelli Duke che monitorano il trading delle pancette di maiale, basandosi sul prezzo di chiusura previsto da Winthorpe. Il film raggiunge il suo climax comico sul pavimento del trading di merci, dove i Duke e altri commercianti seguono il loro esempio, facendo salire il prezzo dei contratti futures sul succo d’arancia. Valentine e Winthorpe vendono allo scoperto i contratti a un prezzo gonfiato, per poi riacquistarli a un prezzo inferiore quando viene trasmesso il vero rapporto sul raccolto, guadagnando così un enorme profitto.

Oltre alla trama accattivante, “Una Poltrona per due” è rinomato per la sua colonna sonora che mescola musica classica e funk, creando un’esperienza indimenticabile. La musica di Mozart gioca un ruolo centrale nel film, aggiungendo un ulteriore strato di significato e sottolineando il contrasto tra l’aristocrazia e i personaggi più umili.

Curiosamente, Eddie Murphy non era la prima scelta per il ruolo di Billy Ray Valentine. Inizialmente, Dan Aykroyd doveva interpretare Valentine, con Richard Pryor come suo mentore. Tuttavia, a seguito di problemi personali di Pryor, Murphy venne scelto per la parte, su insistenza del regista John Landis, nonostante fosse ancora relativamente sconosciuto all’epoca. Inoltre, i fratelli Duke sono stati modellati su figure reali: John D. Rockefeller e Andrew Carnegie.

“Trading Places” è stato girato con un budget di $15 milioni e ha ottenuto un grande successo sia di critica che commerciale, guadagnandosi anche una nomination agli Academy Award per la Miglior Sceneggiatura Originale. È interessante notare che la scena climatica del trading è stata filmata in tempo reale durante diversi giorni, su un vero pavimento di trading alla Borsa di New York.

Infine, il film ha generato qualche controversia nel corso degli anni, in particolare per una scena in cui Dan Aykroyd appare in blackface, una scelta che lui stesso ha recentemente definito inappropriata ai giorni nostri. Nonostante ciò, “Trading Places” rimane un film fondamentale che continua a ispirare e intrattenere le generazioni future​​​​​​​​​​.