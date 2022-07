Ultimate Ears, arrivano gli auricolari che si adattano alle tue orecchie

Ultimate Ears adatta la forma delle sue nuove cuffie alla morfologia delle tue orecchie.

Ultimate Ears, oltre ad altoparlanti, progetta anche cuffie-auricolari, tra cui UE Drops. Veri modelli wireless che hanno la particolarità di essere modellati in base alla forma delle orecchie di ogni persona.

Se, in Europa, Ultimate Ears è noto per i suoi altoparlanti Bluetooth portatili, il marchio è molto meno noto per le sue cuffie.

Dall’altra parte dell’Atlantico, il produttore americano progetta cuffie per il grande pubblico (UE Fit) e il mondo professionale (UE CSX e UE Pro).

Una gamma che ora accoglie le UE Drops, un modello con funzionalità mai viste su un paio di cuffie true wireless consumer.

Come quello che viene fatto sul mercato professionale per gli intras IEM (monitor in-ear), Ultimate Ears offre di modellare la forma delle gocce UE sulla morfologia di ciascun orecchio. Gli auricolari sarebbero quindi unici e perfettamente adattati all’anatomia di ogni persona, abbastanza da offrire un comfort di prim’ordine.

Concretamente, come avviene? Al momento dell’ordine, Ultimate Ears invia un kit al cliente per prendere le impronte 3D dei paraorecchie. Un’app mobile lo guida passo dopo passo. Una volta che il kit è stato restituito a Ultimate Ears, attendi da tre a quattro settimane prima di ricevere gli auricolari su misura.

In termini di funzionalità, beneficiano della connettività Bluetooth 4.2 con supporto per il solo codec SBC e compatibilità con la funzione multipoint.

Una funzione per ascoltare i suoni circostanti e per quanto riguarda l’autonomia, il produttore annuncia 8 ore per carica, oltre a 14 ore aggiuntive grazie al box di ricarica. Infine, nonostante le cuffie non abbiano alcuna certificazione di impermeabilità, Ultimate Ears promette resistenza a polvere e schizzi d’acqua.