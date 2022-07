Vaiolo delle scimmie, gli USA convinti di poterlo sradicare

La Casa Bianca ha affermato che l’epidemia di vaiolo delle scimmie potrebbe essere sradicata dagli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti sono convinti di sradicare l’epidemia di Monkeypox, il famoso vaiolo delle scimmie, con più vaccini e test di screening disponibili, poiché l’OMS ha attivato il suo livello di allerta più alto per questa malattia.

“Il piano è eliminare il virus dagli Stati Uniti. Possiamo attuarlo“, ha detto il coordinatore della risposta al coronavirus della Casa Bianca Ashish Jha su “Face The Nation” attraverso il canale CBS News.

“Abbiamo agito rapidamente“, ha detto, rispondendo alle critiche secondo cui le autorità sanitarie hanno reagito troppo tardi dai primi casi di maggio, prima che il virus si diffondesse.

Secondo il dashboard dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) al 22 luglio, dal primo caso negli Stati Uniti sono stati rilevati 2.890 casi. Il vaiolo delle scimmie è caratterizzato da febbre, eruzioni cutanee e di solito guarisce da solo, ma la malattia può causare forti dolori.

“Quando abbiamo iniziato due mesi fa, avevamo una fornitura limitata di vaccini“, ha spiegato Ashish Jha, “ma abbiamo ottenuto più di qualsiasi altro Paese“. “Ora ne abbiamo più di 300.000. Ne distribuiremo centinaia di migliaia nei prossimi giorni e settimane“, ha continuato, riferendosi a quasi 800.000 dosi di vaccino Jynneos che sono state bloccate in Danimarca, in attesa dell’ispezione da parte della US Drug Administration (FDA).

Sabato, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha attivato il più alto livello di allerta nel tentativo di arginare l’impennata dei casi in tutto il mondo.