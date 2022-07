Vaiolo delle scimmie aumento dei casi, OMS cambia idea?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso avvertimenti sull’aumento del numero di casi confermati del virus del vaiolo delle scimmie in tutto il mondo.

Un aumento significativo del numero di persone infette dal virus è stato segnalato in numerosi paesi del mondo.

Di conseguenza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che sono stati registrati circa 6000 casi di infezione in circa 58 paesi in cui la malattia è prevalente.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha precedentemente deciso di dichiarare il vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria globale.

L’organizzazione sanitaria ha rivelato che, entro due giorni, circa 2013 casi confermati di virus del vaiolo delle scimmie sono stati segnalati in un certo numero di paesi membri dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Quella dichiarazione, che solleva preoccupazione globale per lo scoppio del virus del vaiolo delle scimmie, in tutto il paese, e la sua trasformazione in una pandemia, come nel caso del coronavirus.

E l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha precedentemente formulato raccomandazioni urgenti con l’obiettivo di prevenire lo scoppio e la diffusione del virus del vaiolo delle scimmie in tutti i paesi del mondo.

Secondo Al Arabiya, l’Organizzazione ha raccomandato di evitare il contatto diretto con le persone infette per prevenire l’infezione da virus del vaiolo delle scimmie.

Ciò avviene in mezzo all’anticipazione sanitaria a livello di tutti i paesi del mondo, per prevenire lo scoppio e la diffusione del virus e la sua trasformazione in pandemia, come è accaduto “in precedenza” con il Covid-19.