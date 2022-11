Mpox il nuovo nome del vaiolo delle scimmie

Il termine nuovo del vaiolo delle scimmie sarà un’abbreviazione di monkeypox.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato lunedì che inizierà a utilizzare un nuovo termine, “mpox” (in inglese, “monkeypox“) come sinonimo di vaiolo delle scimmie e ha esortato tutti a seguire l’esempio.

Dopo aver ricevuto lamentele secondo cui l’attuale nome della malattia è razzista e stigmatizzante. “Entrambi i nomi saranno usati contemporaneamente per un anno mentre” vaiolo delle scimmie “verrà gradualmente eliminato“, ha affermato l’organizzazione sanitaria globale.

L’OMS ha avviato un processo di consultazione pubblica per trovare un nuovo nome per la malattia all’inizio di quest’anno. Una delle proposte più apprezzate è stata “mpox” o “Mpox“, presentata, tra gli altri, dall’organizzazione per la salute maschile RÉZO.

Il suo direttore ha affermato all’epoca che rimuovere il riferimento alle scimmie ha aiutato le persone a prendere sul serio l’emergenza sanitaria.

Il vaiolo delle scimmie, scoperto nel 1958 e che prende il nome dal primo animale a mostrare i sintomi, si era diffuso principalmente in un gruppo di paesi dell’Africa occidentale e centrale fino a quest’anno. Ora, 110 paesi hanno segnalato circa 80.000 casi confermati e 55 decessi, secondo i dati dell’OMS.