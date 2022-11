Virus zombi risvegliati in un lago in Russia

Grazie al riscaldamento globale, i laghi in Russia che sono stati congelati per 50.000 anni si stanno apparentemente scongelando e gli scienziati temono antichi virus.

Questa sorta di “avanzi” sono “microbi cellulari rianimati (procarioti, eucarioti unicellulari) così come virus che sono rimasti dormienti fin dalla preistoria” che possono trasformarsi in dannosi “virus zombi“.

Almeno questo è ciò che è stato pubblicato all’inizio di questo mese da un documento ancora da sottoporre a revisione paritaria.

“A causa del riscaldamento climatico, lo scongelamento irreversibile del permafrost sta rilasciando materia organica congelata fino a un milione di anni, la maggior parte della quale si decompone in anidride carbonica e metano, aumentando ulteriormente l’effetto serra“, scrive il microbiologo Jean-Marie Alempic.

Pandoravirus, il virus zombie trovato nel lago russo

Jean-Michel Claverie, professore e coautore dello studio, apparentemente ha anche lanciato un avvertimento alle autorità mediche sulla mancanza di aggiornamenti significativi sui virus “vivi” nel permafrost nell’ultimo decennio.

“Questo suggerisce erroneamente che tali eventi sono rari e che i ‘virus zombi’ non sono una minaccia per la salute pubblica“, avverte il documento.

Gli scienziati hanno già iniziato a far rivivere alcuni di questi “virus zombi” dal permafrost siberiano. Il ceppo più antico che hanno trovato, chiamato Pandoravirus yedoma dal carattere Pandora, aveva 48.500 anni.

Quella, per chi se lo chiede, è sicuramente un’età record per un virus congelato che ritorna in uno stato in cui ha il potenziale per infettare altri organismi.

Apparentemente, i ricercatori hanno trovato questo virus sul fondo di un lago a Yukechi Alas in Yakutia, in Russia.

Il Pandoravirus è stato trovato anche nella pelliccia di mammut e nell’intestino di un lupo siberiano.

Nel frattempo, grazie al cambiamento climatico, i laghi russi si stanno sciogliendo e tali virus potrebbero in pratica essere scongelati in modo naturale.