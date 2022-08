Vaiolo delle scimmie, effetti collaterali del vaccino

Molte persone alle quali è stato somministrato il vaccino, hanno lamentato un segno simile ad una vescica nel punto dell’iniezione.

Tutti i vaccini possono avere effetti collaterali e la stragrande maggioranza è innocua. Lo stesso vale per quello attualmente somministrato contro Monkeypox.

Molte persone stanno segnalando la comparsa di una piccola protuberanza nel sito di iniezione, che secondo la rivista Self, può essere persistente per giorni o settimane, ma non è motivo di allarme.

Per chiarire ogni dubbio su questo effetto collaterale, la rivista ha parlato con Kaitlyn Rivard, esperta di malattie infettive, che esordisce affermando che il vaccino contro questo virus viene generalmente somministrato in modo diverso, raccomandato dall’Agenzia europea per i medicinali.

Si chiama uso intradermico del vaccino e consiste sostanzialmente nel posizionare l’ago in uno strato più superficiale, appena sotto lo strato superiore della pelle, qualcosa che provoca questo effetto collaterale.

Quindi, quando il liquido entra nel corpo, crea una sorta di ‘bolla’ molto visibile , in quanto si trova nello strato più superficiale della pelle. Il colore della ‘bolla’, aggiunge l’esperto, non dovrebbe essere troppo diverso dal normale colore della tua pelle.

In alcuni casi, il nodulo può causare indolenzimento, prurito o arrossamento del sito, a seconda del tono della pelle. Tuttavia, secondo l’esperto, è qualcosa che di solito scompare in 24 o 72 ore. Tuttavia, è importante non strofinare o esercitare pressione sull’area.

Ci sono alcuni casi più rari in cui la “bolla” è più persistente e scompare solo da sei a otto settimane dopo. È anche possibile che una percentuale molto piccola di persone presenti depigmentazione, un nodulo o una cicatrice nel sito, afferma Kaitlyn Rivard.

Se non vuoi essere sorpreso da questo effetto collaterale, puoi, secondo lo specialista, chiedere all’infermiere che somministrerà il vaccino, come lo farà. Quindi, sai già che se si tratta di un’iniezione intradermica, puoi aspettarti questo sintomo.

La Direzione Generale della Salute raccomanda a chiunque abbia lesioni ulcerative, eruzioni cutanee, linfonodi palpabili, eventualmente accompagnati da febbre, brividi, mal di testa, dolori muscolari e affaticamento, di consultare un medico ed evitare contatti ravvicinati con gli altri. Si raccomanda inoltre una regolare igiene delle mani.

Il virus Monkeypox è stato scoperto per la prima volta nel 1958 quando si sono verificati due focolai di una malattia simile al vaiolo in colonie di scimmie tenute per la ricerca.

Il primo caso di infezione nell’uomo è stato registrato nel 1970 nella Repubblica Democratica del Congo, durante un periodo di maggiori sforzi per eradicare il vaiolo. Da allora, diversi paesi dell’Africa centrale e occidentale hanno segnalato casi.

Sebbene la malattia non richieda una terapia specifica, il vaccino contro il vaiolo, gli antivirali e l’immunoglobulina vaccinale possono essere utilizzati per la prevenzione e il trattamento.

Il tempo di incubazione è generalmente da sette a 14 giorni e la malattia, che è endemica nell’Africa occidentale e centrale, dura in media da due a quattro settimane.