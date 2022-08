Johnny Depp sorpresa agli MTV VMA, volevo lavorare

La prima apparizione di Johnny Depp dopo il lungo ed estenuante processo, è stata agli MTV VMA.

L’apparizione di Depp è stata inaspettata e ha segnato la sua prima televisiva dopo il processo per diffamazione con l’ex moglie Amber Heard.

L’attore non aveva un aspetto fisico ma digitale, poiché il suo volto era inserito digitalmente nel casco di un astronauta.

“Sai una cosa? Avevo bisogno del lavoro“, dice Johnny Depp nella sua prima apparizione in pubblico.

“Voglio che tu sappia che sono disponibile per compleanni, bar mitzvah, matrimoni, funerali, tutto ciò di cui hai bisogno…“, ha aggiunto.

L’apparizione di Depp è stata inaspettata, anche se alcune notizie sulla stampa americana hanno anticipato che l’attore si sarebbe preparato a tornare.

E’ stata la prima apparizione in televisione dopo il processo per diffamazione che lo ha contrapposto all’ex moglie Amber Heard, in cui è rimasto ha deciso che dovrà pagare un risarcimento di 15 milioni di dollari di risarcimento (circa 14 milioni di euro).