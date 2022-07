Amber Heard impugna la decisione del tribunale a favore di Johnny Depp

Gli avvocati di Amber Heard hanno impugnato la decisione del tribunale, secondo la quale lei deve pagare all’ex marito Johnny Depp 10,3 milioni di dollari per la causa persa per diffamazione.

Come riporta Variety, gli avvocati dell’attrice insistono sul fatto che Depp non ha fornito alla corte prove evidenti della colpevolezza della Heard.

Inoltre, la squadra di legali ritiene che uno dei giurati non avesse il diritto di assumere una posizione del genere in tribunale.

Il rappresentante di Depp, a sua volta, ha affermato che ci si aspettava la decisione di ricorrere in appello. Secondo lui, questo non cambierà in alcun modo la situazione, ma semplicemente ritarderà il processo.

Ricordiamo che all’inizio di giugno la giuria ha ritenuto all’unanimità Amber Heard colpevole nel caso contro Johnny Depp e le ha ordinato di risarcire l’attore per un importo di 15 milioni di dollari.