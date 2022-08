Missione Artemis 1 si rimanda per un problema

La NASA contava di trasmettere il lancio di Artemis 1 in diretta proprio oggi, ma il lancio è stato rimandato.

Artemis 1 ha dovuto interrompere la sua missione. Gli ingegneri hanno ritardato la missione a causa di un motore che non raggiunge la temperatura corretta e non si avvia per alcune perdite di carburante.

SLS doveva essere lanciato dal Kennedy Space Center in Florida alle 08:33 ora locale di oggi. L’SLS è lo strumento più potente della NASA fino ad oggi. La capsula Orion viene inviata per completare una missione di 42 giorni sulla Luna e attorno alla Luna e completerà la sua prima missione atterrando nell’Oceano Pacifico al largo di San Diego il 10 ottobre.

Sulla luna dopo 50 anni

L’obiettivo principale è riportare gli esseri umani sulla superficie lunare dopo 50 anni. Ma non è solo questo; La NASA ha già puntato molto più lontano, verso Marte.

“Tutto ciò che stiamo facendo con questo volo Artemis I è ridurre il rischio di un volo Artemis II con equipaggio“, ha commentato l’astronauta Randy Bresnik.

Il tempo in Florida è piuttosto incerto in questo periodo dell’anno. Tuttavia, si prevede che l’80% delle ore mattutine del lunedì fornirà le condizioni meteorologiche desiderate. Se il volo si estende alle ore successive a causa di problemi tecnici, questo tasso scende al 60 percento.

La NASA aveva promesso di tornare con il programma Artemis, utilizzando nuove tecnologie per la missione Luna.

Orion ha già effettuato un volo di prova una volta, nel 2014. La prima missione con equipaggio di SLS-Orion, Artemis 2, è prevista per il 2024. La fine del 2025 è prevista anche per il progetto Artemis 3, dove l’uomo metterà piede sulla superficie lunare per la prima volta dopo il 1972.

La NASA deve ancora identificare gli astronauti per le missioni Artemis 2 e 3. Tuttavia, ha condiviso i dettagli su dove potrebbe atterrare sulla superficie della Luna. La NASA, che ha determinato 13 regioni, sceglierà tra queste al termine della prima missione.

L’obiettivo principale è esplorare le regioni della Luna che sono nell’oscurità perpetua e si stima che siano corpi d’acqua ghiacciati che si sono formati nel corso di miliardi di anni. Si prevede che in futuro questi ghiacci possano essere utilizzati come acqua potabile o combustibile.

