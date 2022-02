Una protezione contro il Covid-19, bere vino rosso

Uno studio della UK Biobank ha scoperto che il consumo di vino rosso protegge effettivamente dal COVID-19.

Tra le misure di prevenzione alternative che sono state oggetto di dibattito da quando il coronavirus ha iniziato a diffondersi c’era il dibattito sul vino rosso.

Sebbene alcune persone abbiano suggerito che il vino rosso protegga dal COVID-19, non c’erano prove scientifiche per questo. Un recente studio della UK Biobank ha permesso di vedere se questo è vero .

Una ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Nutrition ha rivelato che il vino rosso può effettivamente proteggere dal COVID.

Tuttavia, sebbene questa possa sembrare una buona notizia di per sé, c’è in realtà un’altra faccia della medaglia dello studio.

Secondo i risultati condivisi, bere da uno a quattro bicchieri di vino rosso ogni settimana riduce del 10% il rischio di contrarre il COVID rispetto ai soggetti che non lo consumano affatto.

Bere cinque o più bicchieri aumenta questo tasso al 17% , mentre anche il vino bianco e lo champagne forniscono protezione, ma questa protezione è inferiore al vino rosso. Si afferma che il consumo di birra aumenta il rischio di contrarre il COVID del 7-28% .

Insieme alla ricerca, gli scienziati hanno offerto una nota importante. Mentre i risultati dello studio mostrano che il vino rosso riduce il rischio di contrarre il COVID, gli scienziati hanno notato che gli effetti negativi del consumo di alcol sono già ampiamente documentati.

Tuttavia, è stato affermato che le relazioni osservate tra consumo di alcol e malattie non erano generalmente lineari e il consumo di alcol da basso a moderato era protettivo, mentre il consumo di alcol pesante era dannoso.

La ricerca in ogni caso si basa solo su dati interconnessi , ovvero non riflette il rapporto di causa-effetto tra i due fattori. Pertanto, i risultati ottenuti da questo e da studi simili non devono essere considerati del tutto conclusivi.