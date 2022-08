USA: Arriva il voto a favore del diritto all’aborto

“Il Congresso dovrebbe ascoltare la volontà del popolo americano e ripristinare le disposizioni” cancellato dalla Corte Suprema a giugno, revocando la sua decisione in Roe v. Wade (1973) che sanciva la destra, ha aggiunto il presidente.

Biden ha affermato che la vittoria dei difensori dei diritti all’aborto in Kansas, uno stato profondamente conservatore, ha mostrato che “la maggioranza degli americani concorda sul fatto che le donne dovrebbero avere accesso” a tali procedure, secondo un comunicato stampa rilasciato dai suoi servizi.

Martedì gli elettori dello stato conservatore del Kansas, negli Stati Uniti, hanno votato a favore della protezione costituzionale per l’aborto , nel primo grande processo sulla questione da quando la Corte Suprema ha ribaltato la sua sentenza che garantiva il diritto a livello federale.

La terza ondata di caldo colpisce la Francia e sta per arrivare anche in Italia. Colpita da una terza ondata di caldo in piena estate, che si sta intensificando nel sud del paese, la Francia è afflitta dalla siccità dopo che Parigi e i suoi sobborghi sono stati messi sotto […]