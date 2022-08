Perché il web hosting è importante

Chiunque voglia aprire un blog, un negozio online o un sito aziendale con cui raggiungere nuovi clienti dovrà necessariamente affidarsi a un servizio di web hosting.

Scegliere il servizio di web hosting corretto può aiutare anche a ottenere un miglior posizionamento all’interno dei motori di ricerca, con conseguente aumento di traffico.

In particolare, affidarsi al servizio giusto consente di gestire al meglio i picchi di utenza senza periodi di malfunzionamento. Per un e-commerce, per esempio, è importantissimo che non si verifichino rallentamenti o periodi di malfunzionamento che potrebbero spazientire gli utenti e condurli alla concorrenza.

Un sito online deve evitare a ogni costo che un utente termini la sessione di navigazione prima del tempo, perciò è bene rivolgersi solo a siti professionali con un servizio assistenza preparato.

I vantaggi del cloud hosting

Il cloud hosting è uno dei metodi di web hosting più versatili in grado di coniugare costi e prestazioni. I servizi come Easy Cloud mettono a disposizione dei clienti parecchi piani tariffari, andando incontro alle esigenze dei siti più piccoli e di quelli medio/grandi, in genere dotati di un budget più alto.

Tra i vantaggi principali del cloud hosting si trova la scalabilità: il cliente può aver bisogno di una potenza di calcolo variabile nel corso dell’anno, per supportare i periodi di traffico più intenso e contenere il budget nei periodi di calma. In questo modo, è possibile pagare solo le risorse effettivamente consumate.

Dal punto di vista della sicurezza, i dati dei clienti tendono a essere al sicuro anche in caso di attacco informatico: le infezioni, infatti, possono essere confinate dentro un singolo nodo del cluster, con conseguente spostamento di tutti i siti in esso allocati.

Come scegliere il sito di web hosting giusto

Prima ancora di decidere se conviene investire in un servizio di cloud hosting, hosting VPS, hosting condiviso o server dedicato, è opportuno selezionare un sito di fiducia presso il quale effettuare l’acquisto.

I servizi migliori riescono a garantire delle ottime prestazioni, che rendono il sito veloce e piacevole da navigare, limitando al minimo i disservizi. Per verificare il tipo di prestazioni, è opportuno controllare quale hardware si andrà ad affittare (memoria, banda larga, processore, ecc.)

Anche il servizio di assistenza deve essere sempre presente per sistemare eventuali problemi, possibilmente 24 ore su 24, così da risolvere in tempo reale ogni problema (ciò può essere particolarmente importante per i negozi online, soprattutto nel periodo dei saldi).

Sebbene alcune modalità di web hosting richiedano maggiori competenze tecniche, Il pannello di controllo deve essere facile da usare e personalizzabile all’occorrenza; anche in questo caso, l’assistenza deve essere disponibile per eventuali chiarimenti.

Infine, la sicurezza è sempre una priorità: i dati del cliente devono essere protetti anche in caso di attacco informatico e prontamente rilocati come avviene nel caso del cloud hosting. Il cloud hosting si dimostra infatti uno dei metodi di hosting in grado di andare incontro alle esigenze di molte persone contemporaneamente.

Tuttavia, alcune tipologie di web hosting (come il web hosting condiviso) tendono ad avere livelli di sicurezza inferiori proprio a causa dell’utilizzo condiviso dello stesso server da parte di più siti.