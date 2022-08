VLC il player davvero ha problemi di hacking

VLC Media Player è stato molto popolare tra le applicazioni video da circa 20 anni, si può dire che tutti gli utenti windows lo abbiano utilizzato.

Ci sono state segnalazioni che hanno confermato la presenza di software dannoso in VLC che viene utilizzato per accedere ai dati degli utenti e sfruttare la grande popolarità di un programma dopo averlo aggiornato più volte, e anche Microsoft e le applicazioni di sicurezza hanno consigliato di eliminarlo e di non fare affidamento su di esso poiché alcuni governi, come ha fatto l’India, hanno iniziato a vietarlo.

Secondo un nuovo rapporto, tramite il programma VLC sono stati rilevati attacchi di hacking, data mining e spionaggio per gli utenti di computer Windows e le società di sicurezza e gli sviluppatori di software antivirus ne hanno sottolineato la rimozione.

Il software sviluppato dal progetto VideoLAN, secondo un recente rapporto, è stato bandito in alcuni paesi, tra cui l’India, e il divieto sarebbe entrato in vigore all’inizio di quest’anno. Tuttavia, né VideoLAN né le autorità indiane hanno fornito alcuna informazione sul motivo del divieto.

Secondo 91Mobiles, citando alcuni esperti di sicurezza informatica, hanno affermato che un’organizzazione di hacking chiamata Cicada, con sede in Cina, ha utilizzato VLC per distribuire malware agli utenti e hackerarli o per scopi di spionaggio e, secondo i rapporti, il governo cinese potrebbe aver sostenuto il tentativo di hacking, nonostante il team di The VideoLan Project si trovi a Parigi e non abbia alcun collegamento con la Cina.

Nel rapporto, hanno segnalato la necessità di eliminare il programma e di sbarazzarsi di qualsiasi altro programma consigliato per il download tramite annunci pubblicitari direttamente da VLC.

La cosa interessante qui è che il rapporto non menzionava la versione di VLC che è già su Google Play Store per telefoni Android, e c’è anche una versione dell’applicazione per iPhone e iPad ed è disponibile sul severo App Store per proteggere gli utenti e tutte le applicazioni vengono esaminate dagli ingegneri Apple.

fonte@Technologianews.com