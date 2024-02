L’uso di Marijuana è legato a rischio ictus e infarto

Nell’ultimo decennio, l’uso della marijuana è diventato sempre più diffuso, sia a scopo ricreativo che medicinale, suscitando un crescente interesse circa i suoi effetti sulla salute. In particolare, recenti studi hanno iniziato a gettare luce sui potenziali rischi cardiovascolari associati al suo consumo, tra cui il rischio aumentato di ictus e infarto.

Secondo due studi preliminari presentati alla sessione scientifica 2023 dell’American Heart Association, l’uso regolare di marijuana potrebbe aumentare il rischio di insufficienza cardiaca, ictus o infarto, anche tenendo conto di altri fattori di rischio cardiovascolare come il diabete di tipo 2, l’ipertensione e l’obesità. Questi studi sottolineano la necessità di considerare attentamente l’uso della marijuana, specialmente per chi ha già fattori di rischio per malattie cardiovascolari​​.

Ricerca condotta da scienziati della Stanford Medicine ha evidenziato che l’uso di marijuana è correlato ad un aumentato rischio di malattie cardiache e infarto. Lo studio ha scoperto che il componente psicoattivo della droga, noto come THC, provoca infiammazione nelle cellule endoteliali che rivestono l’interno dei vasi sanguigni, nonché aterosclerosi in topi di laboratorio. È interessante notare che la ricerca ha identificato una molecola presente nella soia, chiamata genisteina, che potrebbe contrastare questi effetti, senza inibire le capacità del THC di stimolare l’appetito, attenuare il dolore e ridurre la nausea, aspetti cruciali per gli utenti di marijuana medica​​.

Un altro studio citato da Neuroscience News sottolinea che, insieme ai risultati di queste ricerche, i rischi cardiovascolari legati all’uso di cannabis stanno diventando più chiari e dovrebbero essere attentamente considerati e monitorati sia dai professionisti della salute che dal pubblico. L’importanza di questa osservazione risiede nella crescente legalizzazione della marijuana, che potrebbe portare a un aumento del suo uso senza una piena consapevolezza dei potenziali rischi​​.

Nonostante questi studi offrano importanti spunti sul legame tra l’uso di marijuana e il rischio di problemi cardiovascolari, è fondamentale sottolineare che la ricerca in questo campo è ancora in corso. Molti studi sono osservazionali e basati su dati auto-segnalati, il che può introdurre variabili confondenti. Inoltre, la marijuana contiene diversi composti che possono avere effetti differenti, e la modalità di assunzione (fumo, vaporizzazione, edibili) può alterare questi impatti.

La discussione sull’uso della marijuana e i suoi effetti sulla salute è complessa e richiede ulteriori ricerche per comprendere appieno sia i benefici che i rischi. Mentre la legalizzazione avanza in varie parti del mondo, è cruciale che i consumatori siano informati sui potenziali effetti sulla salute e che la ricerca continui a esplorare non solo i rischi ma anche le possibili applicazioni terapeutiche della cannabis.

Infine, la decisione di utilizzare la marijuana, sia a scopo ricreativo che medicinale, dovrebbe essere presa con consapevolezza dei potenziali rischi e benefici, preferibilmente dopo aver consultato un professionista della salute. La crescente disponibilità di dati e ricerche contribuirà a guidare scelte informate e politiche sanitarie basate sull’evidenza.