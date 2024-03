7300 anni fa la più grande eruzione mai accaduta sulla Terra

L’eruzione del Kikai-Akahoya, avvenuta circa 7300 anni fa al largo della costa meridionale del Giappone, rappresenta l’evento vulcanico più imponente dell’epoca geologica attuale, il Holocene, che ha iniziato circa 11.700 anni fa alla fine dell’ultima era glaciale.

Questa eruzione sottomarina ha superato in magnitudine quella del Monte Tambora nel 1815, la cui esplosione causò cambiamenti climatici tali da portare al cosiddetto “Anno Senza Estate” nel 1816. La quantità di materiale espulso dal vulcano Kikai-Akahoya è stata tale da riempire due volte il Lago Tahoe, con una stima di oltre 300 chilometri cubici di materiale​​.

Un team di ricerca dell’Università di Kobe, guidato da Nobukazu Seama, ha condotto studi dettagliati sull’area circostante la caldera di Kikai utilizzando sondaggi sismici e campionamenti dei sedimenti marini.

Questi studi hanno permesso di chiarire i meccanismi di deposizione e l’entità dell’evento, evidenziando che l’eruzione ha prodotto un volume di materiali vulcanici (cenere, pomice, ecc.) che si sono depositati su un’area di oltre 4.500 chilometri quadrati attorno al sito dell’eruzione, con un volume equivalente di roccia densa stimato tra 133 e 183 chilometri cubici.

Questa scoperta ha confermato che l’eruzione del Kikai-Akahoya è stata di gran lunga la più grande eruzione vulcanica dell’Olocene, offrendo nuove prospettive sulle dinamiche dei mega eventi vulcanici e il loro impatto sul clima globale e sulla storia umana​​.

L’eruzione del Kikai-Akahoya ha avuto un impatto significativo anche sulla cultura Jōmon nel sud di Kyūshū, sebbene questo impatto non sia stato devastante come inizialmente ipotizzato. La tradizione ceramica di Nishinozono, che era iniziata prima dell’eruzione, è stata mantenuta nella regione. La caldera di Kikai rimane un vulcano attivo, con frequenti eruzioni minori e una costante attività monitorata da sismografi, misurazioni di gas e attività di pennacchi di vapore​​.

L’importanza dello studio delle eruzioni come quella del Kikai-Akahoya risiede non solo nel comprendere gli eventi vulcanici passati ma anche nel migliorare le nostre capacità di prevedere e mitigare gli impatti delle future eruzioni su scala globale. La ricerca continua a giocare un ruolo cruciale nel fornire dati preziosi per modellare le previsioni vulcaniche e per prepararsi meglio agli eventi catastrofici che potrebbero influenzare le società umane in futuro.