Vaccino papilloma virus, contro quali ceppi protegge

Il papilloma virus (HPV) è un’infezione virale comune che può causare verruche genitali e aumentare il rischio di cancro cervicale, vulvare, vaginale, anale e orofaringeo.

Il vaccino contro il HPV è una forma di prevenzione che può proteggere contro i ceppi più comuni di HPV. Esistono attualmente due vaccini approvati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS): Gardasil e Cervarix.

Gardasil è un vaccino quadrivalente che protegge contro i ceppi di HPV 6, 11, 16 e 18. I ceppi 6 e 11 causano circa il 90% delle verruche genitali, mentre i ceppi 16 e 18 sono responsabili del 70% dei casi di cancro cervicale. Cervarix è un vaccino bivalente che protegge contro i ceppi 16 e 18 di HPV.

Il vaccino contro il HPV è raccomandato per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra 9 e 26 anni. La maggior parte delle persone riceve il vaccino in tre dosi, con un intervallo di due mesi tra la prima e la seconda dose e un intervallo di sei mesi tra la seconda e la terza dose.

La somministrazione del vaccino contro l’HPV è sicura e generalmente ben tollerata. Gli effetti collaterali più comuni sono lievi e temporanei, come dolore o arrossamento nel sito di iniezione, mal di testa e nausea.

È importante notare che il vaccino contro l’HPV non protegge contro tutti i ceppi di HPV e non garantisce una protezione a vita. È ancora necessario eseguire regolarmente i controlli ginecologici e il test Pap per individuare eventuali cambiamenti precancerosi.

In generale, il vaccino contro l’HPV è una forma estremamente efficace di prevenzione del cancro e delle verruche genitali. La vaccinazione precoce è particolarmente importante perché l’infezione da HPV è più facilmente prevenuta che curata.

I ceppi del papilloma virus

Sicuramente, il papilloma virus (HPV) è una delle infezioni a trasmissione sessuale più comuni al mondo. Ci sono più di 100 ceppi di HPV, di cui alcuni possono causare problemi di salute come verruche genitali e altri possono aumentare il rischio di cancro.

I ceppi di HPV più comuni che causano verruche genitali sono il 6 e l’11, mentre i ceppi 16 e 18 sono i più comuni associati al cancro cervicale. Tuttavia, altri ceppi di HPV possono anche causare cancro cervicale, vulvare, vaginale, anale e orofaringeo.

L’infezione da HPV può essere asintomatica, il che significa che non ci sono segni evidenti di infezione. Tuttavia, in alcune persone, l’infezione può causare verruche genitali visibili.

La maggior parte delle infezioni da HPV si risolve spontaneamente senza causare problemi di salute, ma alcune infezioni possono persistere e aumentare il rischio di cancro.

I fattori di rischio

I fattori di rischio per l’infezione da HPV includono il sesso non protetto, il numero di partner sessuali e il fumo. La prevenzione dell’infezione da HPV include la vaccinazione, l’utilizzo del preservativo e la limitazione del numero di partner sessuali.

In caso di infezione persistente da HPV, è importante eseguire regolarmente i controlli ginecologici e il test Pap per individuare eventuali cambiamenti precancerosi. In caso di cancro cervicale diagnosticato, le opzioni di trattamento possono includere la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia.

In sintesi il papilloma virus è una infezione molto comune che può causare problemi di salute come verruche genitali e aumentare il rischio di cancro cervicale e altri tipi di cancro. La prevenzione include la vaccinazione, l’utilizzo del preservativo e la limitazione del numero di partner sessuali, nonché controlli regolari per individuare eventuali cambiamenti precancerosi.